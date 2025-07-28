光電板大翻新！玉山排雲沒再用過發電機 有望增煮水電器

玉山主峰線排雲山莊完成太陽能光電設備更新，不僅穩定供電，未來還有望提供煮水電器使用。（玉管處提供）

2025/07/28 15:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主峰線重要中繼站排雲山莊，去年翻新山莊太陽能光電板與儲能設備，提供更穩定的電力，從今年初到現在，山莊供電未再使用過發電機，不僅節省油料與高山運補成本，也免除發電機產生的廢氣與噪音，未來也會分析電力餘裕，研議提供煮水電器使用。

玉山國家公園管理處表示，排雲山莊的光電板使用多年，設備老舊、發電效率下降，有時礙於天氣不佳，太陽能發電量無法支應山莊炊煮、照明時，就必須使用柴油發電機。

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為了改善老舊太陽能發電系統，去年便著手進行設備更新，除了將大部分的光電板全部換新之外，也加大電池儲能容量，確保供電穩定、防止跳電，因此山莊在完成設備更新後，從今年到現在都還未使用過發電機，足見翻新光電設備已見成效。

另外，此次設備更新，還能分析山莊廚房、餐廳、臥室等不同場所的用電量，藉此掌握不同區域、季節的山莊用電情況，作為未來調節用電，或分配電力進行更多元的使用，例如增設煮水電器等。

玉管處說，在排雲山莊完成光電設備汰舊換新後，未來也會針對長程路線山屋進行光電板更新，盼除了維持既有照明供電外，也能提供山友手機充電。

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