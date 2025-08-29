為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    搏君一笑?民眾黨青年部臉書 PO「不同意開學」公投圖卡 家長狠酸：降智

    民眾黨青年部製作模仿核三延役公投的圖卡。（擷取自民眾黨青年部臉書）

    民眾黨青年部製作模仿核三延役公投的圖卡。（擷取自民眾黨青年部臉書）

    2025/08/29 18:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9月開學在即，台灣民眾黨青年部昨（28日）模仿核三延役公投，發出「9月1日不同意開學」的文案，雖然只是搏君一笑的圖卡，但馬上就遭家長砲轟，更嗆「降智圖卡。」

    民眾黨青年部昨日於臉書粉專表示，在長達2個月的「暑假政策」下，民眾黨青年部發現學生族群出現以下正面情形，包含平均每天睡眠增加3小時；娛樂產業蓬勃發展；早餐店消費明顯下滑。

    「因此，9月1日，我們要用選票，守護暑假、捍衛學生的幸福！讓學校的魔爪（誤）遠離學生！」並使用模擬公投選票的圖卡，製作「你是否同意暑假經過全體學生評估後繼續放假？」的文案。

    雖然民眾黨青年部有重申，「不過交付公投應該難以通過哈哈，大家還是乖乖開學吧。」但還是遭到大批家長的批評，「降智圖卡？？？」、「推這種降智文案，看了都覺得難笑」、「這種在野黨⋯⋯拿公民權利來戲謔，來嘲笑公民」、「拜託移除！你以為幽默，但真的很白目！」。

    更有網友嘲諷「請大家協助宣傳民眾黨反對開學！！謝謝大家！！」、「快立法，註冊直接領畢業證書，一定過的，年輕人絕對挺的」、「我覺得勞工應該要有暑假，然後全薪」等看法。

