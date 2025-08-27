中國需要街道精確距離尺寸 軍事專家：北市機器狗測繪資料恐外流

台北市政府引進智能機器狗，被踢爆是中國宇樹科技的產品，讓各界憂心資安問題。（圖擷自李四川臉書）

2025/08/27 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府引進智能機器狗做為「巡檢新夥伴」，但被踢爆就是中國宇樹科技製造的Unitree Go2，讓各界憂心資安問題，軍事專家王臻明更透露若測繪資料未來流入中國，所產生的負面影響恐怕相當嚴重。

王臻明今天（27日）在臉書表示，空軍防空暨飛彈指揮部先前有一對黃姓共諜父子，利用中國所交付的「極光測繪儀」，沿途測繪台灣重要道路的詳細資料，可能是要拿去做兵推或侵台所用，而北市的機器狗或許比「極光測繪儀」還嚴重。

王臻明指出，台北市政府所採用的機器狗，目前傳出疑似是中國產品，當局應該要三思這方面會不會有國安的上疑慮，畢竟中國科技產品留有後門的事件層出不窮。

王臻明認為，國際上其實有很多類似的成熟產品，台灣幾所大學也有類似研究計畫，北市府如果能改變思維與這些大學合作、扶植本土產業，無疑是美事一樁，畢竟台灣的產品相對安全，而台北市身為首善之都，應該協助台灣產業提升，而不是變成國安漏洞。

關於「極光測繪儀」和機器狗的風險，王臻明還做出進一步解釋，他透露台灣許多街道相當狹窄，西部平原又有很多溪流與溝渠導致橋梁密集，大型裝甲車或自走砲能否安全通過是個疑問，這些重要資訊中國很想得到，但無法用衛星或一般照片取得，必需取得精確的距離尺寸，這才會讓共諜操作測繪儀，台灣對此應時刻警覺，避免讓敵人有了可乘之機。

