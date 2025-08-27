北市被爆花千萬元採購「機器狗」 淘寶只賣約5.5萬

機器狗在淘寶上約為1.3萬人民幣。（取自網路）

2025/08/27 15:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府引進智能機器狗來當「巡檢新夥伴」，但目前傳出就是中國宇樹科技製造的Unitree Go2，不僅有資料回傳到中國的疑慮，而且媒體還爆出北市府花的錢還比Go2原價貴上許多。

綜合媒體報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會，今年5月就曾指出宇樹科技與中國解放軍關係密切，其主動參與軍民融合計畫，生產具有軍事用途的機器狗產品，並且能以後門程式將資料傳回中國。

請繼續往下閱讀...

另外，有消息指稱北市府單一機器狗本體就要新台幣70萬元左右，之後還要投入環景巡檢與遠端遙控等研發經費約600萬元、語音辨識整合研發費1000萬元。

然而，宇樹科技Go2機器狗在台灣獨家代理商的官網上，可以看到單隻簡配版售價不到新台幣7萬元，在淘寶上約為1.3萬人民幣（約新台幣5.5萬元），因此北市府被懷疑沒有符合採購法規。

台北市政府引進智能機器狗來當「巡檢新夥伴」，但被爆出是中國宇樹科技製造的Unitree Go2。（圖擷自李四川臉書）

中國宇樹科技的Unitree Go2機器狗。（圖擷自3DMART網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法