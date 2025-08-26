為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    英國保守黨前黨魁史密斯：西方對中國的綏靖主義行不通

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan 26日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」，英國國會議員、保守黨前黨魁史密斯受邀致詞。（記者黃靖媗攝）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan 26日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」，英國國會議員、保守黨前黨魁史密斯受邀致詞。（記者黃靖媗攝）

    2025/08/26 21:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan今（26）日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」。英國國會議員、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）指出，西方政府為了貿易對中國暴行視而不見，是現代的綏靖主義，但他認為，綏靖主義在上世紀與這個世紀皆「行不通」。

    史密斯受邀出席IPAC今日晚宴，並致詞表示，台灣是個充滿活力的民主國家，有自己的政府、制度，以及能自由選擇政府與前途的人民及公開透明的選舉；而在不遠的另一邊，卻是中共的極權體制。

    史密斯指出，太多西方政府為了貿易，選擇對中國的殘暴行為視而不見，這就是現代的綏靖主義，當西方有人為了利益放棄原則、展現軟弱時，中國的力量就因此壯大，他認為，忘記歷史的人注定重蹈覆轍，「綏靖主義在上個世紀行不通，在這個世紀同樣行不通」。

    史密斯指出，總統賴清德去年七月提出「民主保護傘」，意思是民主國家必須團結抵抗威權，與北約目的相同，只要看見中國擴張軍力、欺壓鄰國、對台耀武揚威等行為，就能理解中國未來的企圖。

    史密斯認為，當北京威脅台灣時，它威脅的不只是土地，而是自由人民選擇自己未來的權利，這也是台灣對亞洲、全世界如此重要的原因，台灣正站在民主與專制全球對抗的最前線，是亞洲自由與民主的未來。

    IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）致詞則表示，台灣的未來必須由台灣自己決定，IPAC將永遠與台灣站在一起，無論台灣內部政治環境如何，每個黨派都明白台灣需要盟友，IPAC的組成也顯示跨黨派、超越政黨政治、捍衛民主的國際團結是可能的。

    裴倫德也說，台灣這個小小多山國家的未來，與世界的未來息息相關，這場晚宴展現跨洲的團結，共同抵禦威權主義，因民主必須共同對抗且戰勝威權主義而團結一致。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播