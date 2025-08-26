英國保守黨前黨魁史密斯：西方對中國的綏靖主義行不通

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan 26日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」，英國國會議員、保守黨前黨魁史密斯受邀致詞。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan今（26）日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」。英國國會議員、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）指出，西方政府為了貿易對中國暴行視而不見，是現代的綏靖主義，但他認為，綏靖主義在上世紀與這個世紀皆「行不通」。

史密斯受邀出席IPAC今日晚宴，並致詞表示，台灣是個充滿活力的民主國家，有自己的政府、制度，以及能自由選擇政府與前途的人民及公開透明的選舉；而在不遠的另一邊，卻是中共的極權體制。

史密斯指出，太多西方政府為了貿易，選擇對中國的殘暴行為視而不見，這就是現代的綏靖主義，當西方有人為了利益放棄原則、展現軟弱時，中國的力量就因此壯大，他認為，忘記歷史的人注定重蹈覆轍，「綏靖主義在上個世紀行不通，在這個世紀同樣行不通」。

史密斯指出，總統賴清德去年七月提出「民主保護傘」，意思是民主國家必須團結抵抗威權，與北約目的相同，只要看見中國擴張軍力、欺壓鄰國、對台耀武揚威等行為，就能理解中國未來的企圖。

史密斯認為，當北京威脅台灣時，它威脅的不只是土地，而是自由人民選擇自己未來的權利，這也是台灣對亞洲、全世界如此重要的原因，台灣正站在民主與專制全球對抗的最前線，是亞洲自由與民主的未來。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）致詞則表示，台灣的未來必須由台灣自己決定，IPAC將永遠與台灣站在一起，無論台灣內部政治環境如何，每個黨派都明白台灣需要盟友，IPAC的組成也顯示跨黨派、超越政黨政治、捍衛民主的國際團結是可能的。

裴倫德也說，台灣這個小小多山國家的未來，與世界的未來息息相關，這場晚宴展現跨洲的團結，共同抵禦威權主義，因民主必須共同對抗且戰勝威權主義而團結一致。

