    首頁　>　政治

    內幕》民進黨加速轉換「選戰模式」 盧秀燕入列頭號目標

    民進黨未來將強化對藍營執政縣市的監督，台中市長盧秀燕雖表態不參選國民黨主席，仍被綠營鎖定為目標人選之一。（資料照）

    民進黨未來將強化對藍營執政縣市的監督，台中市長盧秀燕雖表態不參選國民黨主席，仍被綠營鎖定為目標人選之一。（資料照）

    2025/08/25 11:48

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免與核三重啟公投落幕，賴清德總統宣布啟動「四個調整」，府院黨將展開新局。據了解，民進黨正加速轉換「選戰模式」，除強化府院黨橫向協作、協助政策議題攻防外，也計畫與地方議會黨團、黨公職緊密合作，強化對藍營執政縣市的監督，台中市長盧秀燕更是鎖定目標之一。

    黨內人士分析，近期內閣人事的隊形調整，凸顯府院黨協作機制的強化。總統府副秘書長張惇涵轉任行政院秘書長，管考跨部會聯繫與政策對外說明，並與發言人李慧芝密切配合。張出身黨部幕僚，熟悉黨政運作；新任民進黨秘書長徐國勇則曾任行政院發言人、內政部長，對行政體系運作熟稔，可預期後續橫向溝通更暢通。

    黨內人士舉例，近期無論是針對罷免、公投的應對，或是面對雙北市府宣稱公私立學校電費遭砍的議題，行政院均能即時回應，黨部也有相關協作機制同步運作，後續在政策宣傳與議題攻防上，會更緊密、即時、分工更明確。

    展望未來，黨內人士指出，民進黨即將轉換「選戰模式」，除了依時程推進提名作業外，中央黨部將與地方議會黨團、黨公職協作，積極監督藍營執政縣市，像近來被拱接棒國民黨主席的台中市長盧秀燕雖已婉拒參選，民進黨仍不會客氣，將配合地方黨公職展開攻勢、強力監督。

