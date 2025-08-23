為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    卓揆多次請辭獲慰留！賴清德：啟動「4大調整」 內閣將變陣

    總統賴清德晚間開記者會回應公投與罷免結果。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/23 19:31

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚召開記者會表示，行政院長卓榮泰在726罷免投票後已多次請辭，但他仍希望卓揆堅守崗位、承擔重任，但為了回應人民期待，政府將推動「四個調整」，內閣將啟動必要人事改組，讓團隊更有效率、施政更有感。

    賴清德說，「各位國人同胞，我上任已經一年三個月，對於施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。」行政院長卓榮泰在726罷免投票後，已經多次向他請辭，但此刻，台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動。

    賴清德指出，基於前述理由，他希望卓榮泰繼續堅守崗位、承擔重任，和我們一起守住國家的關鍵任務。同時，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」。

    賴表示，第一，調整隊形，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；第二，調整施政順序。我們會把重心放在「四個優先」：經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並且具體落實在各項特別預算，以及政府的年度預算之中，來照顧人民生計、推動產業發展、強化經濟韌性，持續壯大國家。

    賴說，第三，調整行政、立法互動。我們會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策；第四，調整國家財政體質。國家財政的穩定，才能保障世代的永續。也期盼朝野能夠進一步共尋，健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

    賴清德也提到，今天是八二三戰役勝利67週年，那一年，我們不分族群、不分你我，台澎金馬的軍民同心，守住了金門，也守住了台灣，今天的挑戰雖然不同，但需要的團結是一樣的，唯有團結一致，才能夠守護國家，確保我們珍貴的民主與自由，他會以八二三的精神為鑑，和全體國人，不分族群、不分先來後到，共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來。

