核電是否重啟 賴清德：3大原則下不排除先進核能

總統賴清德晚間開記者會回應公投與罷免結果。（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 19:43

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今晚在記者會上表示，核三重啟公投未能通過，他尊重結果，但也充分理解社會對能源多元選擇的期待，關於核能電廠重啟與否，政府有「兩個必須」，他將請核安會儘快完成安全審查辦法，由台電啟動舊核電機組自我安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會有共識三大原則下，政府不排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

賴清德表示，今天，台灣人民透過罷免和公投，再一次展現了民主的力量。這是人民意志的展現，對於結果，我們都必須尊重接受，民主的價值在於不同的聲音都能被聽見；國家的主人，是每一位公民。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。不論聲音大或小，都是人民的心聲。身為總統，他一定會誠心傾聽，銘記在心，他也希望無論在朝、在野，都可以聽到百萬人民的這份期待。

賴清德說，「核三重啟」公投雖然沒有通過門檻，但這個結果，我們尊重，社會對於能源多元選擇的期待，他也充分理解。在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是「安全」，安全，不僅僅是科學的問題，也是人民安心的問題。誠如他在公投前所說的，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

關於核能電廠是否能夠重啟，賴清德表示，依照今年5月修法的《核管法》，政府的立場，在程序上，有「兩個必須」：第一個必須是，核安會必須訂出安全審查的辦法；第二個必須是，台電必須依照這個辦法，進行自主的安全檢查。

賴清德說，他要請核安會廣納各界意見，儘快完成相關辦法，也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

賴清德說，政府會堅守「三大原則」，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能議題的堅定立場。因此，如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，我們並不會排除先進核能，人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任。未來，我們會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法