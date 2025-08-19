彰化埔鹽員警違法攔檢壓制少年 監院通過糾正

監察院。（資料照）

2025/08/19 21:06

〔記者方瑋立／台北報導〕彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所3名員警，去年7月間追捕一名少年時，未依程序出示證件及通報，並將少年強壓在地，導致臉頰受傷。監察院內政及族群委員會今（19日）通過監委蔡崇義、葉大華、紀惠容調查，認定員警違法攔檢、執法過當，致生人權侵害，彰化縣警局監督失當，予以糾正並促請警政署督飭所屬檢討改進。

監委調查指出，事發當日3名員警結束常年訓練後，身穿便服、駕駛私人自小客車返所途中，見少年騎乘自行車搖晃、使用手機且左顧右盼，即在未出示證件、未說明攔查理由的情況下實施盤查。少年誤以為遭歹徒追趕，棄車逃跑，遭員警追捕強力壓制，致撞上停放於民宅前農具受傷。當時媒體曾以「警抓錯人、歧視新住民」等標題報導，引發社會譁然。惟調查結果顯示，員警僅以「治安熱點」與少年騎車不穩為由，並無客觀事證支持，已違反警察職權行使法，攔查時機亦不符該法逐條釋義。

請繼續往下閱讀...

監委指出，員警攔查過程未攜帶密錄器，僅口頭表明「我們是警察」，卻未出示證件，且攔查前後均未依規定通報勤務指揮中心，手段亦不符比例原則。埔鹽所所長雖有31年警察資歷，但仍發生憾事，顯示警局監督與教育訓練落差。儘管事後員警與少年家屬調解成立，警局依規定僅對葉姓所長記過1次並調整非主管職務，另2名員警各申誡1次，當時分局長也因監督不周遭申誡，仍反映基層執法訓練不足。

監委進一步指出，司法院釋字第535號解釋已界定警察臨檢要件，合理懷疑須結合主觀經驗與客觀事實，治安熱點並非充分依據。警政署應檢討現行治安熱點無明確定義之問題，建立標準與報告機制，以避免執法不當風險。同時，警方未及時針對媒體將少年誤指為移工的報導澄清說明，亦未依「警察機關新聞發布暨傳播媒體協調聯繫作業規定」發布新聞，導致社會誤解，顯示在訊息溝通程序上有待改善。

監委提醒，過去曾發生中壢音樂老師遭非法盤查、高雄女子遭誤認為通緝犯同夥等案例，均顯示基層員警人權意識不足。國家人權委員會已與內政部合作推動人權教育計畫，研編警察人權培訓手冊，警政署應整合各階段教育課程，並評估設立教育訓練統籌單位，強化在職訓練，使依法行政與人權保障在執法體系中落實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法