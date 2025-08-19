為何對中國人鞠躬哈腰？館長：我們不要戰爭，我在保護你們

館長17日在直播中說，自己到中國當兩岸和平大使，對每個人哈腰是在防止戰爭。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/08/19 01:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日二度到訪中國展開旅遊直播，和今年6月上海行一樣，除了各種舔共貶台言行，還鬧出不少笑話，例如在騰訊拍錯馬屁誇對手支付寶、被暗酸是「傻蛋」、意外曝光當地政府領導在盯場等，不只台派痛罵，不少藍白粉也直呼看不下去，更有大批中網友訕笑譏諷館長的言行。而館長準備離開深圳前往澳門的前一天晚上，又脫口稱自己到中國是當兩岸和平大使，「我是在保護你們這些禽獸（畜牲）！」

館長17日參訪完總部位於深圳的中國電動車龍頭比亞迪（BYD）後，在車上直播時坦言，自己每到中國一次，在台灣的生意就會慘跌，沒人要買他的商品、加他健身房的會員，而這都是因為民進黨和綠媒在抹黑他、扭曲他的言論。接著他又開始花式吹捧中國各種好，「你來就知道，處處都有情吶！處處都是愛啊！處處都是對你充滿著關心，都覺得台灣人是離家的孩子，回來了我們就是要對他好。嘖！我真的不懂，說什麼館長來了大陸一次就變，你來一次就知道為什麼。」

館長接著說：「我們兩邊對立了多久了？70年、80年，你……可不可以『嘗鮮』一下？你看看我，你覺得我為什麼要來？一定是賺錢嗎？我跟你講，我不知道會不會賺錢，我當然希望賺錢，我當然希望在這邊也許開個抖音，X的X，看能不能14億人都是我粉絲，看能不能賣個東西賣14億份囉，看能不能秒變富豪，誰不想當有錢人？但是為什麼台灣只有我敢來？只有我敢這麼做？你以為這個很好做喔？這壓力很大啊，你看我這次一來，新聞又來了，又要打壓我的健身房，又要拒買我的東西……」

「我現在在燒老本耶！有很多大陸朋友說館長你趕快開啊，我們可以趕快買，我們分分鐘抖內你，X的1000萬、2000萬沒問題，這個都再說。我只是想跟所有人講，這個交流是兩面的，所謂的交流（YT影片6時50分11秒處起），所謂的兩岸和平大使，就是兩邊都做嘛，不是只做給台灣人看，更是要把親和力展現給大陸的朋友，你看我每一個都彎腰，每一個都握手，為什麼？就是告訴他們台灣人是好的，我們不要戰爭，我們不要戰爭，我們不要戰爭……我是在保護你們這些畜牲啊！禽獸啦，說錯了不是畜牲，啊差不多啦媽X！（青鳥）你們那麼猛，不然他X的來打仗啊，你X的你絕對哭，絕對會後悔。」

館長的發言隨即讓網友炸鍋，「好好去賺你的紅錢沒問題，但不要回頭噁台灣，兩岸問題真的輪不到你這咖來扛，拜託這次就真的不要再回來了」、「挖靠，直接說台灣人是畜牲，有夠噁心的肉呆」、「哭窮、情緒勒索給小粉紅聽，中國這麼好，錢這麼多，怎麼不敢辦一張中國身分證？」、「好白癡，台灣什麼時候說要打仗了，我們是叫壞人不要佔我們便宜，兩岸和平大使，然後把台灣罵到沒一塊好，和平在哪？」、「收掉台灣的店去中國開啊」、「你的生意下跌不是因為你去中國旅遊，是因為你他X一直去中國講一些貶低台灣的言論，把台灣人講的像山頂洞人，生意下跌真的是應該死好而已」。

