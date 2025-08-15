為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    查處舔共藝人 羅文嘉：要消滅自己的祖國 令人匪夷所思

    海基會秘書長羅文嘉。（資料照）

    海基會秘書長羅文嘉。（資料照）

    2025/08/15 18:19

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藝人歐陽娜娜、侯佩岑等轉發中國官媒「台灣必歸」、「只有一個中國」圖文，陸委會裁處近期將出爐。海基會秘書長羅文嘉今（15）日在例行記者會表示，一個國民愛這個國家、忠於國家、讓國家更好，想消滅自己國家的中華人民共和國說成是自己的祖國，令人匪夷所思。

    陸委會與文化部已聯手對舔共藝人展開行政調查，陸委會副主委梁文傑昨表示，目前還沒有做出處分，先後陸續通知20名藝人說明狀況，收到10多人回覆，如果時限到了沒有回覆，視同放棄說明機會。

    羅文嘉今則表示，對於主管機關基於法令的調查予以尊重，站在海基會的立場，對多數國人來說，是因為有中華民國這個國家，才享有完整的義務教育、全民健保、治安維護等，一個國民愛這個國家、忠於這個國家、讓這個國家更好，是國民的基本責任。

    羅文嘉強調，如果將另一個想消滅自己國家的中華人民共和國說成是自己的祖國，多數國人看來是匪夷所思，這是很多國人的心聲。

    至於花蓮中配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍被解職，羅文嘉強調，公務員經國家任用，代表國家行使公權力，因此相對也必須負有忠誠義務，具體表現就是不得擁有雙重國籍，這在各國都有類似規定。

    羅文嘉指出，公務員即使擁有的是如美國、日本等與我具有相同民主價值的友好國家國籍，也必須在就職前放棄，那更何況是對我每天軍事威脅，在國際舞台打壓我們，以消滅中華民國為目標的中華人民共和國。因此，若不用放棄中華人民共和國國籍，既不合常理，也不合法律規定。

    羅文嘉強調，「不管兩岸關係、兩岸情勢如何，不管歷史問題如何，中華民國公務員效忠國家，都應該要堅持維護。」

