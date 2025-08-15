馬文君指罷團文宣造謠抹黑 All罷馬：馬亂刪預算是事實

All罷馬領銜人曾郁凱說，立委馬文君刪減預算是事實，有會議紀錄和新聞可查。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/15 15:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君今未參加罷免說明會，會前先發拒絕參加的聲明，指罷團只會造謠抹黑，不想浪費時間回應，像罷團文宣指稱在野陣營砍掉總計15萬元的各項補助就是造謠。「All罷馬」罷團回應，去年刪除預算是事實，823罷免案通過二階連署，馬文君才凍結預算，有會議紀錄與新聞可查，不是造謠。

馬文君以書面聲明指出，已提供罷免答辯書，所有選民都會收到公報，不願把時間耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠。罷團一直在造謠，最近發的文宣指在野陣營砍掉人民各項補助總計15萬元，事實上公共托育補助預算，沒有「大幅刪減」，不曾停發；育兒津貼預算同樣沒有「大幅刪減」，也從未停發。

「All罷馬」領銜人曾郁凱則表示，馬文君等人去年刪除預算是事實，823罷免案通過二階連署之後才凍結預算，會議紀錄和新聞資料都查得到，請馬文君委員敢做敢當，面對自己的立場與投票紀錄，而不是用抹黑的方式攻擊來轉移焦點。罷免是憲法保障的公民權利，南投鄉親有資格也有權利，要求立委對政策與行為負責。

馬文君說罷團都在造謠，事實上在野陣營沒有刪減育兒津貼等預算，因此拒絕參加說明會。（立委馬文君服務處提供）

