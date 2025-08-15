為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬文君指罷團文宣造謠抹黑 All罷馬：馬亂刪預算是事實

    All罷馬領銜人曾郁凱說，立委馬文君刪減預算是事實，有會議紀錄和新聞可查。（記者陳鳳麗攝）

    All罷馬領銜人曾郁凱說，立委馬文君刪減預算是事實，有會議紀錄和新聞可查。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/15 15:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君今未參加罷免說明會，會前先發拒絕參加的聲明，指罷團只會造謠抹黑，不想浪費時間回應，像罷團文宣指稱在野陣營砍掉總計15萬元的各項補助就是造謠。「All罷馬」罷團回應，去年刪除預算是事實，823罷免案通過二階連署，馬文君才凍結預算，有會議紀錄與新聞可查，不是造謠。

    馬文君以書面聲明指出，已提供罷免答辯書，所有選民都會收到公報，不願把時間耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠。罷團一直在造謠，最近發的文宣指在野陣營砍掉人民各項補助總計15萬元，事實上公共托育補助預算，沒有「大幅刪減」，不曾停發；育兒津貼預算同樣沒有「大幅刪減」，也從未停發。

    「All罷馬」領銜人曾郁凱則表示，馬文君等人去年刪除預算是事實，823罷免案通過二階連署之後才凍結預算，會議紀錄和新聞資料都查得到，請馬文君委員敢做敢當，面對自己的立場與投票紀錄，而不是用抹黑的方式攻擊來轉移焦點。罷免是憲法保障的公民權利，南投鄉親有資格也有權利，要求立委對政策與行為負責。

    馬文君說罷團都在造謠，事實上在野陣營沒有刪減育兒津貼等預算，因此拒絕參加說明會。（立委馬文君服務處提供）

    馬文君說罷團都在造謠，事實上在野陣營沒有刪減育兒津貼等預算，因此拒絕參加說明會。（立委馬文君服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播