盧秀燕院會槓卓榮泰 彭啟明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇、很悍

2025/08/15 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨於院會討論「中央政府總預算追加預算案」，台中市長盧秀燕赴行政院會發言時多次偏離主題，行政院長卓榮泰提醒應就追加預算部分回應，並強調「不是來創造聲量的」，場面一度尷尬，對此，環境部長彭啟明今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時還原現場提及，「她（盧秀燕）昨天的確很不客氣，氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍的樣子」。

黃暐瀚提問「現場火爆嗎？」彭啓明回答，「她（盧秀燕）昨天的確很不客氣，那個氛圍就像媽媽在罵兒子，很兇、很悍的樣子」，卓揆也的確有提醒盧秀燕應談追加預算，裡面有很多錢是給地方，「她就一直離題，院長就說要回到我們要談的議題上」。

彭啟明接著說，最終有個關鍵，原來很多工作是中央跟地方合作，像環境部明年原本要給地方4千多億的預算，不過主計單位說可能須減少預算，地方政府因此不高興「認為要跟以前一樣，遇到很大的問題，我又沒有錢要怎麼給地方？認為以前可以、現在卻不能？但以前從未遇過立法院把財劃法大修，整個結構有很大改變。」

彭啟明接續舉例，環境部原本補助給各地方縣市政府清潔車，「但以後地方的錢比中央來得多就沒有辦法再補助了」，然地方仍希望中央可否補助更多，收支要劃分、權責就必須談清楚，現在卻沒辦法一刀兩切。

黃暐瀚再追問「所以場面確實很尷尬？盧市長是講了多久？」彭啓明回說，「她（盧秀燕）1個人就講了快10分鐘，有點久，隨後台北、新北在臨時動議有稍微說一下，希望能跟以前一樣，盧市長也表明希望像以前一樣」，卓院長則指出，未來中央、地方要怎麼處理，可能須再開會商議。

