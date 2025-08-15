獨家》斥資120萬邀李多慧拍短片、開記者會媒體全不知 北市政風處挨批浪費公帑

北市政風處在13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，不過本報獨家掌握，該活動共耗費約120萬，不僅 設計廉政IP角色，還邀請到知名拉拉隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發佈會，不過當天卻沒有任何一間媒體到場，恐有浪費公帑之嫌。（北市政風處提供）

2025/08/15 11:15

〔記者孫唯容／台北報導〕北市政風處在13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，不過本報獨家掌握，該活動共耗費約120萬，不僅設計廉政IP角色，還邀請到知名啦啦隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發佈會，不過當天卻沒有任何一間媒體到場，恐有浪費公帑之嫌。

對此，政風處發言人魯志偉表示，本處已請承攬廠商依契約規範檢視相關作業內容並依契約辦理，並將於後續類此活動中，持續強化媒體邀訪及宣傳管道，期能提升媒體出席率及活動擴散效益。

根據記者觀察，北市府一樓大廳在12日搭建巨型看板，顯示隔天有大型活動將舉行，不過北市府主跑政風處的記者無人知曉隔天有何活動舉辦，13日影音發布會結束後，沒有任何一間媒體到場參與，反觀同一天李多慧在台北六福萬怡酒店，參與海科館「海漫步的日子」秋季健走活動，多家平面、電子皆到場報導，且後續查詢北市府網頁，「Taipei·廉你都會」短影音發佈會後新聞稿卻顯示在8月11日，種種環節缺失，導致同樣辦理在首都圈的記者會，宣傳曝光的力度差距甚大。

對此，北市政風處說明，「Taipei·廉你都會」廉政短影音發布會為本府114年「誠風破浪的臺北隊」公務員專案宣導其中之一項工作項目，該專案宣導旨在透過多元方式強化公務員廉政倫理規範意識，並形塑本府廉潔文化，本案委託廠商辦理，總契約金額為新臺幣120萬元，相關決標公告均已公布在政府電子採購網。

政風處指出，整體專案規劃與製作4部廉政短影音，包含腳本撰寫、演員及音樂製作，並提供網路行銷及圖文素材，李多慧部分共參與2部短影音演出，另外2部短影音也找來網紅、知名IP參與製作。此外，專案也包含製作、設計專案宣導IP小物，以及22張趣味宣導圖稿，更設計專門推廣廉政知識的趣味測驗遊戲網頁，經費也包含短影音發布會所需的場地佈置、設備租借、當天人力等。

政風處說，活動前3日依媒體採訪通知作業流程於官網發布採訪通知，並透過市府媒體聯絡LINE群組轉知媒體記者，同時於本府官方社群平台「我是台北人」及承攬廠商專屬IP社群平台發布限時動態，以廣邀媒體記者及市民朋友共襄盛舉，惟發布會當日媒體記者未能到場，本處已請承攬廠商依契約規範檢視相關作業內容並依契約辦理，並將於後續類此活動中，持續強化媒體邀訪及宣傳管道，期能提升媒體出席率及活動擴散效益。

政風處表示，為了延長4部短影音的宣導熱度與話題性，採分批釋出手法，希冀藉此延長熱度，並引發本府公務員對公務倫理的關注度，因此第一部短影音於8月1日正式公開，其餘短影音則分別於同月4日、8日及12日對外公開，截至8月14日為止，4部短影音在社群媒體上之觀覽總人次約為46000人次

本次「Taipei·廉你都會」，不僅找到李多慧拍攝短影音，也設計專案宣導IP小物。（記者孫唯容攝）

