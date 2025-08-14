卓榮泰籲立法院及早通過韌性特別條例 提早協助產業

行政院長卓榮泰到台中市精密機械科技創新園區參訪慶鴻機電，與機械業者座談。（記者廖耀東攝）

2025/08/14 18:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國對台關稅為20+N％，行政院長卓榮泰今天到台中與機械與工具業者座談時說，20％絕對不是政府的目標，台灣有條件爭取更好的合理待遇；行政院院會今天修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」草案（韌性特別條例），提升到5900億，會分兩期來執行，第一期執行5700億，另外200億端看是否對產業界有情勢需要的時候應用，呼籲立法院及早通過，提早協助產業。

卓榮泰下午到台中市精密機械科技創新園區參訪慶鴻機電，與機械業者座談，他說，因應美國20％關稅加N，行政院4月提出韌性特別條例需要調整及彈性，今天早上行政院通過此一條例的修正草案，將由立法院修正後的5450億，再把它提升到5900億，會分兩期來執行，第一期會執行5700億，另外的200億，端看是否對產業界有情勢需要的時候，會再送請立法院的依預算程序來審議。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，政府從來不會以20％當做政府去談判要求或接受的目標，20％絕對不是政府的目標，因為台灣有很大的經濟能量，有很大的高科技產業，廣大中小企業當後盾，足以爭取更好的合理待遇。

卓榮泰強調，當時雖說32％關稅，但沒有發生，目前關稅為20％，政府必須聽聽不同產業、不同受創程度如何，才能提出支持產業的方案，對於特別預算跟今天上午修正的條例，希望立法院儘速通過，讓預算及早上路，對產業支持就會早一天的來臨。

卓榮泰說，現在政府要做，即使現在還要一段時間法制化的過程，但以緩濟急已開始，就是產業業務受到損害，經濟部財政部等相關部門的，有相應的預算先拿出來支應，正式開始受理有受到傷害的產業，提出各項協助，金融支持，產業轉型等。

他強調，談判會進行到什麼時候，正極力在爭取，談判最後一定會經過立法院同意，日前已跟韓國瑜說，如果排得出時間，他都願意配合時間到立院說明。

行政院長卓榮泰到台中市精密機械科技創新園區參訪慶鴻機電。（記者廖耀東攝）

行政院長卓榮泰到台中市精密機械科技創新園區參訪慶鴻機電。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法