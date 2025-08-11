為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲抗告駁回！民眾黨：我們絕不投降、絕不屈服

    北院上月召開延押庭裁定民眾黨前主席柯文哲延長羈押禁見2個月，柯不服提起抗告；高等法院今抗告駁回確定。（資料照）

    北院上月召開延押庭裁定民眾黨前主席柯文哲延長羈押禁見2個月，柯不服提起抗告；高等法院今抗告駁回確定。（資料照）

    2025/08/11 19:17

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，北院上月召開延押庭裁定延長羈押禁見2個月，柯不服，提起抗告；高等法院採認一審見解，認定柯犯罪嫌疑重大，今抗告駁回確定。民眾黨表示憤怒且無法接受，將以具體行動支持柯文哲前主席，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑，「我們絕不會投降、絕不屈服。」

    民眾黨指出，柯文哲前主席已遭政治性羈押長達近1年，高院又搬出「犯罪嫌疑重大、羈押原因仍在」的例稿，駁回理由模糊不清，全盤複製貼上檢方、下級審的意見，選擇視而不見柯前主席提出的抗告理由，繼續踐踏憲法保障人權的原則，檢審聯手濫權、無限期羈押柯前主席。

    民眾黨表示，從公開審理至今，全台灣人民看到的是，檢辯竟然持續在爭執「都市計畫法」第24條的適用，連法源都沒釐清的狀況下，卻剝奪柯文哲人身自由長達近12個月，用最嚴厲手段迫害柯文哲、用最不知羞恥的方式執行賴政府的意志，持續踐踏本就脆弱的司法公信力。

    「8月7日開庭時，柯前主席嚴厲正告北檢別再唾面自乾！」民眾黨說，審判長江俊彥諭知持續羈押柯文哲的理由，白話文就是年初兩度裁定交保、最後耐不住檢方怒嗆會無止境抗告，最後改裁羈押的那句「尊重審級制度」。

    民眾黨認為，早在2012年，最高法院決議就指出，法院職權調查僅限「對被告利益而攸關之事項」，也就是法院不是檢方的共同辦案人，各審級法官若只會「尊重審級」，不僅是自廢武功，更背離「憲法」的獨立審判義務，繼續讓司法蒙塵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播