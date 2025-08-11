柯文哲抗告駁回！民眾黨：我們絕不投降、絕不屈服

北院上月召開延押庭裁定民眾黨前主席柯文哲延長羈押禁見2個月，柯不服提起抗告；高等法院今抗告駁回確定。（資料照）

2025/08/11 19:17

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，北院上月召開延押庭裁定延長羈押禁見2個月，柯不服，提起抗告；高等法院採認一審見解，認定柯犯罪嫌疑重大，今抗告駁回確定。民眾黨表示憤怒且無法接受，將以具體行動支持柯文哲前主席，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑，「我們絕不會投降、絕不屈服。」

民眾黨指出，柯文哲前主席已遭政治性羈押長達近1年，高院又搬出「犯罪嫌疑重大、羈押原因仍在」的例稿，駁回理由模糊不清，全盤複製貼上檢方、下級審的意見，選擇視而不見柯前主席提出的抗告理由，繼續踐踏憲法保障人權的原則，檢審聯手濫權、無限期羈押柯前主席。

請繼續往下閱讀...

民眾黨表示，從公開審理至今，全台灣人民看到的是，檢辯竟然持續在爭執「都市計畫法」第24條的適用，連法源都沒釐清的狀況下，卻剝奪柯文哲人身自由長達近12個月，用最嚴厲手段迫害柯文哲、用最不知羞恥的方式執行賴政府的意志，持續踐踏本就脆弱的司法公信力。

「8月7日開庭時，柯前主席嚴厲正告北檢別再唾面自乾！」民眾黨說，審判長江俊彥諭知持續羈押柯文哲的理由，白話文就是年初兩度裁定交保、最後耐不住檢方怒嗆會無止境抗告，最後改裁羈押的那句「尊重審級制度」。

民眾黨認為，早在2012年，最高法院決議就指出，法院職權調查僅限「對被告利益而攸關之事項」，也就是法院不是檢方的共同辦案人，各審級法官若只會「尊重審級」，不僅是自廢武功，更背離「憲法」的獨立審判義務，繼續讓司法蒙塵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法