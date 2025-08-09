拋「不是今天」政策 吳志中：台灣守護民主決心應獲國際支持

外交部政務次長吳志中接受英國「每日電訊報」專訪，強調台灣已展現守護民主與強化韌性決心，值得國際社會支持。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中近日接受英國主流媒體之一「每日電訊報」（The Telegraph）專訪，強調台灣面對中國對外擴張的重大威脅，已展現出守護民主體制的決心與韌性，應獲得國際社會的正視與支持。

英國「每日電訊報」創立於1855年，為英國四大主流質報之一，與「金融時報」、「泰晤士報」、「衛報」齊名，廣受政府高層、學者與政策圈關注，具高度國際影響力。吳志中近日接受該報亞洲特派員Allegra Mendelson深度專訪，他指出，中共政權在習近平治下已從「集體領導」轉變為個人獨裁。

吳志中出示中國「人民日報」自1997年至2022年間針對歷屆中共全國代表大會的頭版報導，指出過去領導人江澤民、胡錦濤均與多位政治局常委並列露出，唯獨自習近平2012年上任以來，其肖像逐年擴張，幾乎獨占整個版面，形同「個人崇拜」，與希特勒、墨索里尼集權過程極為相似。

針對台灣面臨中國包括網路攻擊、假訊息滲透與海空域侵擾等複合手段的「灰色地帶」攻勢，吳志中說，真正令人擔憂的不是中國的軍事侵略，而是其試圖分裂台灣社會的能力。他強調，中國對台進行心理與認知操弄日益複雜，試圖削弱台灣社會的民主韌性。

談及台灣國際處境的挑戰，吳志中則說，儘管無法與更多國家建立正式外交關係令人沮喪，但必須理解許多國家因顧忌中國壓力而不敢正式承認台灣，因此台灣採取更務實的態度，並避免激怒中國，同時積極拓展具實質效益的非正式合作與國際參與。儘管美國與英國對台政策多採取「戰略模糊」，吳志中強調，美國是台灣最重要的合作夥伴，台灣的策略是持續建構台美共同利益。

另外有關我國國防預算，吳志中說，台灣擁有強大的自我防衛意志，賴清德總統已承諾2026年國防預算將提升至GDP的3%以上，比例已高於美國與多數歐洲國家，台灣軍購仍以美國為主，持續強化台美戰略合作，符合雙方共同利益。

面對中國對台可能的武力威脅，吳志中提出「不是今天政策（Not Today Policy）」，強調透過強化自我防衛能力與深化國際合作，讓習近平每日醒來雖妄想統一台灣，卻不得不自我克制地說：「今天不是好日子」。他強調：「我們不能讓習近平的夢想成真，那將是全人類的失敗」。

