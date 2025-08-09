內政部推3方式申請「地籍異動即時通」守護長輩不動產安全

內政部籲請民眾申請「地籍異動即時通服務」。（資料照，內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕為防範詐騙集團誘導民眾將不動產進行抵押借款，內政部推動「地籍異動即時通服務」，民眾可透過3種方式申請，包含至任一地政事務所臨櫃辦理、透過地政司「數位櫃臺」網站申請，或併同辦理買賣移轉登記時同步申請。部長劉世芳呼籲，民眾善加利用即時通服務，多一分關心，讓長輩的不動產安全更有保障。

內政部指出，截至今年6月底，全國已有57萬人申請即時通服務，在民眾名下不動產辦理買賣、抵押權設定等登記時，能立即以簡訊或電子郵件通知申請人及其指定的一組聯絡人，協助民眾第一時間掌握不動產異動情形，有效強化財產安全防護。

內政部提到，近期台南市歸仁地政事務所接獲一名77歲民眾申請抵押權設定登記，該民眾曾申請即時通服務，並將第2組通報電話設定為子女的手機號碼，因此其子女隨即收到地政事務所的簡訊通知，驚覺父親疑似遭受投資詐騙，經溝通後立即申請停辦抵押權設定。

內政部說明，民眾可透過3種方式申請即時通服務，包括：至任一地政事務所臨櫃辦理；或透過地政司「數位櫃臺」網站（https://dcland.moi.gov.tw）以自然人憑證或工商憑證申請；或在新取得不動產時，併同辦理買賣移轉登記時同步申請。

內政部也說，申請即時通服務時設定的聯絡人通知，除申請人本身外，亦可額外設定一組信任的親友，若未來申請人名下不動產遇有買賣、拍賣、抵押權設定及書狀補給等12種登記案件，地政事務所將會在第一時間以簡訊或電子郵件通知。

內政部表示，為鼓勵民眾申請即時通服務，內政部已結合地政士公會及房仲公會共同合作宣導推廣，但提醒民眾，地政機關不會以簡訊方式主動通知民眾申請即時通服務。民眾若有相關申請問題，均可向各地政事務所諮詢，共同守護自身及家中長輩的不動產安全。

