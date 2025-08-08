為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍喊「台積電」將變「美積電」簡舒培：輝達在台投資會變「台輝達？」

    台北市議員簡舒培。（資料照）

    2025/08/08 14:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「就沒有關稅」。朱立倫於昨天早上8點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但昨日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點。對此台北市議員簡舒培表示，台積電提前佈局打臉國民黨，去美國投資就變「美積電」，難道輝達在台投資會變「台輝達」？

    簡舒培在臉書PO文表示，美國總統川普宣佈對半導體課徵100%關稅，但已經在美國設廠或是承諾要在美國設廠的不在此限，同時宣布了台灣的護國神山台積電將要擴大在美國投資設廠的消息。也就意味著，台積電幾乎可以豁免關稅，面對美國的重大宣布，國民黨第一時間見獵心喜，黨主席朱立倫馬上發了篇「台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」的文章，結果馬上就被台股大漲、台積電股價創新高給狠狠打了一巴掌，讓人搞不清楚，朱主席到底是英文不好還是不懂經濟，還是兩者皆是的「股市冥燈」？

    簡舒培指出，還記得幾個月前，台積電宣布在美國擴大投資時，國民黨群起砲轟，馬英九：「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機（但2015年中國紫光誇口收購台積電，馬英九當時卻說：這不是中共對台經濟攻勢？）、趙少康：台積電成美積電、應該用外患罪把魏哲家抓起來、傅崐萁：台積電是國民黨在台灣40年的血汗，當然不能出去，全國國人同意了嗎？

    簡舒培續指，產業的全球佈局有兩種，一種是產業外移，也就是縮減台灣投資甚至直接不做了；另一種則是能力延伸，根留台灣並將觸角伸到全球。台積電的對外投資，很明顯是後者，每次有台積電對外投資的消息時，也都會重申「先進製程根留台灣的決心不變」，國民黨偏偏就是又壞又笨，故意要將風向導向產業外移，趁機散播疑美論調、製造恐慌。

    簡舒培直言，今年5月，輝達執行長黃仁勳宣布，輝達台灣總部將落腳在北士科，蔣萬安更是滿面春風地說「市府竭誠歡迎，一定會給予各項協助」，依照國民黨的說法，台積電赴美投資就成了「美積電」，那輝達在台投資，不就也成了「台輝達」，會造成美國重大的國安危機、應該用外患罪把黃仁勳抓起來？

