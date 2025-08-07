王義川遭黨內扣帽「厭女台派」 溫朗東：斷章取義太過火

民進黨立委王義川。（資料照）

2025/08/07 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前勘災，民進黨立委王義川在政論節目上談及此事，一度調侃盧秀燕使用「2400元粉底液」，被外界認為他是以嘲諷語氣評論女性外貌，引發爭議。民進黨性平部今天（7日）也跳出來譴責外貌羞辱，還說重話稱「我們不要厭女的台派」。對此，時常與王義川同台的政治評論員溫朗東，今晚發聲替王義川說話，認為有些針對王義川的攻擊已經過度延伸，「民進黨性平部應該跟他找時間了解狀況，了解節目調性，一起思考怎麼改進。」

民進黨性平部今天在臉書發文表示，王義川近日於政論節目，以嘲諷口吻評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派、超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。性平部還說，​「我們不要厭女的台派！」，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

針對黨內性平會的聲明，兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷率先批評，性平部未經完整程序調查，也未給予王義川說明機會的情況下，就急忙發文譴責並扣上「厭女台派」的帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

盧秀燕避開災情最嚴重處 粉底液只是配菜

而溫朗東今晚也在臉書PO文，「政論節目一方面有公共責任，另一方面是私人商業媒體，有收視及娛樂考量。當天的完整一段，重點在於『盧秀燕勘災的真實性』，討論的是『盧秀燕避開災情最嚴重之處』。盧秀燕全身乾、黃國昌濕背秀，都有脫離勘災現實的作秀爭議。其後的粉底液討論，本是個節目增添趣味的配菜，後來被單獨剪輯出來，讓許多人感到不舒服，這是個事實。」

「很多人不舒服的原因是，女性經常被要求要『剛剛好的打扮』，打扮太少失禮，打扮太多也失禮。這所謂的失禮，在女性主義的分析架構認為，是厭女，藉由貶低女性，增加對女性的控制，打壓女性的社會地位。男性可以擦粉底液，可以不擦，通常不會被評價，女性則要擦得剛剛好，不然容易被批評，這增加了女性工作打拼的『勝利條件』。類似的條件還有身材、年齡、笑容等等。」

「回到節目內容，兩人（王義川和主持人李正皓）是真的不太懂粉底液的價位、抗水程度，演出一場直男閒扯秀，並沒有批評盧秀燕該不該化妝、粉底液價格的主觀意思。然而造成誤解，也是一種『失言』，政治人物也應該避免造成誤會。說化妝品是女人的東西，也有刻板印象，必須調整。」

溫朗東表示，「三年來，我每週跟阿川會面幾次，從來沒聽到他批評女性。有些對他的攻擊，已經過度延伸。手上的錶是omega三眼計時，也不是什麼限定款，根本不是什麼江詩丹頓，一條皮帶也用了好幾年。從頭到尾都沒有攻擊女性的意思，被斷章取義成這樣，實在太過火了。民進黨性平部應該跟他找時間了解狀況，了解節目調性，一起思考怎麼改進。直接下個結論，厭女，ok，學理上説的通，然後呢？沒說服人，社會怎麼進步？進步的政黨，程序正義能走倒退路嗎？」

