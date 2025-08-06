比亞迪餐敘延燒 黃國昌嗆三立：你們主管找吃飯再批評演哪齣？

立法院民眾黨團總召。（記者田裕華攝）

2025/08/06 10:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導中國電動車比亞迪傳出將透過總代理太古汽車進台灣，近期宴請立法院正副院長韓國瑜與江啟臣的幕僚。三立電視台記者今問立法院民眾黨團總召黃國昌這事是否引發資安和國安疑慮？黃國昌回答時反嗆三立「水很深」，強調「最該問的是三立參加這場宴會的陳姓主管」，找立法院總務處長廖炯志去吃飯，吃完後「可能有設計好的狗仔」在拍，拍完了三立的政論節目開始大肆批評，「到底是在演哪齣啊」？

黃國昌表示，「這家電動車的汽車廠完全沒有跟民眾黨的任何委員有任何的接觸，所以相關的事情我們一無所知」，而且「黨團的規矩非常的嚴格」，這種涉及到廠商的遊說，民眾黨的問政風格是「碰都不會碰」。

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不過，黃國昌說，「三立的提問非常有意思」，這件事情的「水很深」，「當三立在追這整件事情的時候，點名毫無關係的民眾黨罵，但最該問的是三立自己的主管，參加這場聚會的就有三立的高階主管在理面，也就是陳姓主管」。而他問廖炯志：「是誰約吃飯的？飯可以亂吃？他說就是這位三立的陳姓主管」，而且根本不知道去那邊「有什麼太古汽車集團的」。

黃國昌說，廖炯志的回覆讓他發現「這個水非常的深」，「三立的主管找總務處長去吃飯，吃完了以後可能有設計好的狗仔在拍啦，拍完了三立的政論節目開始口誅筆伐、大肆批評，現在這個是在演哪齣啊」？黃國昌說，「是不是三立先請這個高階的主管出來講清楚，這個主管的任務現在已經變成『牽猴仔』（台語，指皮條客、掮客）了嗎？這個水非常的深，臭不可聞，絕對要徹查到底」。

黃國昌表示，民進黨立委吳思瑤昨天還專門點名他，但他其實專門在外交及國防委員會、經濟委員會抓「貼牌的」、「洗產地的」，「對這種事情是絕對深惡痛絕啊」。

黃國昌說，「吳思瑤說，中國財團夜宴是不是關說，要不要成立調查委員會。那民眾黨團到時候提案成立調查委員會，民進黨團千萬不要擋喔，千萬不要杯葛喔」，不要說「怎麼可以成立調查委員會，這是毀憲亂政，根本沒有依據成立調查委員會」。

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