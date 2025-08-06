涉入比亞迪夜宴立院高層事件 《三立》主管停職調查

針對外界質疑「設局」一事，《三立電視》表示，已暫停陳姓主管職務並接受公司調查。（取自Google Map）

2025/08/06 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導中國電動車比亞迪傳出將透過總代理太古汽車進台灣，近期在北市知名米其林台菜餐廳山海樓宴請立法院正副院長韓國瑜與江啟臣的幕僚。民眾黨立院黨團總召黃國昌今日反控《三立電視》陳姓主管找立法院總務處長廖炯志與會，吃完「可能有設計好的狗仔」在拍，拍完又在政論節目批評。對此，《三立電視》今日下午表示，陳姓主管已停職接受公司調查，針對外界質疑三立聯手同業設局，實屬荒謬揣測。

三立電視台記者今問立法院民眾黨團總召黃國昌，車商「夜宴」是否引發資安和國安疑慮？黃國昌回答時反嗆三立「水很深」，強調「最該問的是三立參加這場宴會的陳姓主管」，找立法院總務處長廖炯志去吃飯，吃完後「可能有設計好的狗仔」在拍，拍完了三立的政論節目開始大肆批評，「到底是在演哪齣啊」？

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《三立新聞》報導，針對外界質疑「設局」一事，《三立電視》表示，已暫停陳姓主管職務並接受公司調查。詢問當事人後，當事人表示當日為受邀參與，並協助邀請政界友人與會，並非由他作東，絕無設局一事，當事人也針對本案向公司自請處分。

另針對外界質疑三立電視主管參與餐會卻又批評餐會一事，《三立電視》表示，該篇報導由同業媒體揭露，外界質疑聯手同業設局，實屬荒謬揣測，更不符合媒體作業常理。

《三立電視》強調，新聞與政論節目針對重要時事進行採訪與討論本屬新聞專業，此案反證明三立新聞與政論節目報導與製作皆依循新聞倫理自主進行，不受其他外力影響。

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