沈伯洋遭圍剿！李忠憲聲援：那些攻擊他的聲音 沒一個理性合理的

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/08/04 00:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，民進黨立委沈伯洋成藍白圍剿的眾矢之的，甚至綠營內部也有人點名他是重點檢討對象，讓大批台派人士站出來為他抱不平。成大教授李忠憲昨晚在臉書聲援沈伯洋，直言針對沈伯洋攻擊的聲音，在他看來沒有一個是理性合理的！

李忠憲3日在臉書發文，「我和沈伯洋見過好幾次面，也跟他吃過幾次飯。從事公民運動以來，因為遇到了黃國昌，所以對人的提防更加謹慎。我見到他的第一印象是這個人怎麼這麼年輕，而且那時候他才是助理教授，卻如此積極投入，想說這個人要不是有一定的使命感，就是有相當大的企圖心。」

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「後來他創辦黑熊學院，又去當了民進黨的不分區立委，但他的態度始終都非常低調，對我也是老師老師這樣的稱呼。我是有點不好意思，憑什麼當人家的老師？看到一些念法律領域，比他只是多了年紀的人，還會用那種還有欠我的論文之類的用語，跟我之前的老師有些類似，但是看他應對的方式EQ相當的高。」

李忠憲接著回憶，「我最近跟他個人的互動，印象最深刻的是，去年突然接到謝志偉大使的訊息，希望我能夠接待德國來台灣訪問的國會議員Boris跟他的幕僚，他們想要了解台灣目前在中國假訊息戰爭中認知作戰面對的困境。我想想很久沒有講德文，雖然高鐵台南台北快閃，需要花費金錢跟時間，也沒有想太多就說好。答應說好之後突然感覺有些不知所措，我又沒有什麼手頭的資料或研究，只靠一張嘴到底是要去跟人家講什麼？」

「後來我想到沈伯洋，我問他說那一天可不可以一起來，他非常誠實地告訴我他已經安排了家庭的活動，實在很難走開，而那天是週末假期。我第一時間並不是很開心，想說國會議員跟國會議員之間互動不應該也是立法委員的工作嗎？後來我想想如果是Boris接到同樣的要求，莫名其妙突然就叫自己放棄家庭的生活週末工作，他絕對也不會答應，我後來想通了：沈伯洋，是一個知道如何追求幸福的人。」

「後來沈伯洋說可以給我他最近報告的投影片，我就拿了沈伯洋的投影影片，想說做一天偽立法委員……那天因為沈伯洋的投影片，讓我完成了這場任務，Boris一行人對於台灣有更多的了解，尤其他們對趙天麟那個中國女人，害趙天麟不能繼續擔任立委的滲透事件，非常有興趣。我對沈伯洋非常佩服，因為覺得他非常忙，也沒有機會跟他講一下當天的情形跟表示感謝。」

最後李忠憲直言，「那些攻擊沈伯洋的聲音，我看起來沒有一個是理性合理的，寫下本文表示對他的支持！『活得好』，就是自己活得好也讓別人活得好，就是在一個值得信任的人給你一份投影片的時候，你會願意相信，然後盡你所能地把它傳遞出去。因為你知道，他給你的，不只是投影片，而是責任、理解與信任。現在一堆人在鍵盤前對公民社會品頭論足，但真正願意站出來、做事又能保持誠實與自持的人，其實不多。沈伯洋讓我看到：不是所有政治人物都失去了理想，不是所有學者都離開了現場。我們應該把這樣的榜樣留在公共領域，而不是讓他們被流言淹沒。」

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