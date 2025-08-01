為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    記取726教訓、決戰823 柯建銘：民進黨有背水一戰決心

    民進黨團總召柯建銘今天表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心。（記者李文馨攝）

    民進黨團總召柯建銘今天表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心。（記者李文馨攝）

    2025/08/01 11:10

    〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免全盤皆墨，民進黨團總召柯建銘今天表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心；對於罷免失敗是否辭不分區立委，柯回應，「這是整黨一起來，不是一個人的問題。」

    兼任民進黨主席的總統賴清德7月30日表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。不過，同黨立委王世堅則持反對意見，呼籲罷團撤案。

    柯建銘今天在立法院受訪說，823是背水一戰，這很清楚，主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。對於王世堅呼籲823停止罷免、知所進退，柯回應，黨主席都在中常會下令要全黨下去了，「他叫罷團收回罷免案，怎麼可能，這天方夜譚」。

    聯電創辦人曹興誠指民進黨沒幫忙，柯建銘說，726全黨沒有下去，國民黨是整個黨下去，記取這個教訓，接下來是決戰823，今天特別請來秘書長何博文報告作戰策略，讓聲音到達每個地方，民進黨有背水一戰的決心。

    媒體追問，罷免若再次失敗，是否會考慮辭去不分區立委。柯建銘說，「這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題」。至於內閣是否改組，柯建銘說，尊重行政院。

    台美關稅今天出爐，柯建銘表示，關稅的問題行政院長卓榮泰講得很清楚，只要造成衝擊，特別條例可以再匡列預算，行政院會弄清楚匡列多少、如何因應產業衝擊，這是行政部門職責，到時候修正特別條例就好。

    對於在野續喊普發現金1萬元，柯建銘表示，民進黨團立場不變，這是違法違憲的事情，他們現在已經破功了，這是欺騙選民，國民黨說罷免完要發現金，自己的縣市長可以去發，這麼嚴重的事情已經破功了還在講。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播