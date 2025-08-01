記取726教訓、決戰823 柯建銘：民進黨有背水一戰決心

民進黨團總召柯建銘今天表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心。（記者李文馨攝）

2025/08/01 11:10

〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免全盤皆墨，民進黨團總召柯建銘今天表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心；對於罷免失敗是否辭不分區立委，柯回應，「這是整黨一起來，不是一個人的問題。」

兼任民進黨主席的總統賴清德7月30日表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意；面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。不過，同黨立委王世堅則持反對意見，呼籲罷團撤案。

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柯建銘今天在立法院受訪說，823是背水一戰，這很清楚，主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。對於王世堅呼籲823停止罷免、知所進退，柯回應，黨主席都在中常會下令要全黨下去了，「他叫罷團收回罷免案，怎麼可能，這天方夜譚」。

聯電創辦人曹興誠指民進黨沒幫忙，柯建銘說，726全黨沒有下去，國民黨是整個黨下去，記取這個教訓，接下來是決戰823，今天特別請來秘書長何博文報告作戰策略，讓聲音到達每個地方，民進黨有背水一戰的決心。

媒體追問，罷免若再次失敗，是否會考慮辭去不分區立委。柯建銘說，「這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題」。至於內閣是否改組，柯建銘說，尊重行政院。

台美關稅今天出爐，柯建銘表示，關稅的問題行政院長卓榮泰講得很清楚，只要造成衝擊，特別條例可以再匡列預算，行政院會弄清楚匡列多少、如何因應產業衝擊，這是行政部門職責，到時候修正特別條例就好。

對於在野續喊普發現金1萬元，柯建銘表示，民進黨團立場不變，這是違法違憲的事情，他們現在已經破功了，這是欺騙選民，國民黨說罷免完要發現金，自己的縣市長可以去發，這麼嚴重的事情已經破功了還在講。

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