「棕棕」成政治議題 媒體學者：回歸事實、建立完整資訊平衡視角

前新竹市犬棕棕遭網友政治操作成棄養，媒體學者杜聖聰認為應回歸事實討論。（新竹市府提供）

2025/07/30 22:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕昨天網路社群及媒體報導新竹市前「市犬」棕棕又回到動保所收容事件，掀起前市長林智堅挨批棄養棕棕的政治議題。銘傳大學傳播媒體學者杜聖聰發文指出，「新竹市府犬棕棕遭棄養」消息引發討論，部分網友將此事件與前市長林智堅相關聯，批評內容涵蓋棄養行為與政治責任。但根據後續公開資料顯示，此案涉及的實際情況較原先傳播內容更為複雜，他認為應回歸事實本身平衡討論，而非單就政治責任討論。

他說，棕棕過去曾出現在市府空間內，具一定程度的陪伴。依相關單位說法，該犬因不慎咬傷媒體工作人員，為避免類似情況再發生，被轉送回動物收容所安置。此舉屬標準的防護與動物管理程序，目的在維護現場人員與犬隻雙方安全。而原始貼文使用「棄養」與「曾為市府犬」等字眼，引發輿論將事件視為行政怠忽或責任迴避，進而形成輿論壓力。雖發文者可能基於尋找認養家庭的善意，但此類表述未能充分說明安置背景，也缺乏對犬隻攻擊行為的交代，導致社會觀感與實際處理理由出現落差。

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他認為，此事件反映出資訊傳播中常見的單一敘事角度容易快速擴散，但較難涵蓋全部脈絡。在政治人物涉及事件的情境下，社會大眾容易將個別行政處置與過往爭議串連，進而產生放大效應。棕棕事件涉及的是一隻具有攻擊行為紀錄的犬隻安置決策，其本質為動物管理問題。輿論是否將此延伸為政治責任或形象問題，應回歸事實本身，且應建立在完整資訊與平衡視角進行討論。

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