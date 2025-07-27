罷免失利台南老字號收驚加開場次 謝金魚：我們一起度過

下太子和意堂是老台南人收驚的口袋名單。（資料照）

2025/07/27 13:56

〔記者王姝琇／台南報導〕726首波大罷免失利，台南雖無立委列罷免名單，但仍有不少人心繫大罷免。歷史作家謝金魚在臉書貼文表示，特別請下太子和意堂今（27）日全天至晚間8點加開收驚場次，為罷團志工或因罷免憂心的朋友收驚。

謝金魚貼文提到，大家這陣子都辛苦了，開票結果一定也有人覺得很難過、心裡過不去，甚至徹夜難眠，但我們還有日子要過、還有更多好事會發生，可能只是需要有更大的力量在這時候接住我們、替我們擦乾眼淚。因此，特別拜託和意堂王正裕道長在7/27加開收驚場次，罷團志工或者因罷免憂心的朋友，請跟法師說要參加罷免收驚團……會傷心沒關係，但我們一起度過。如果有教會、教堂或者其他的宗教團體願意一起提供時段幫助大家度過這段沮喪的時間，歡迎跟我聯繫。

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下太子和意堂是老台南人收驚的口袋名單，收驚、祭改科儀自清朝光緒年間就開始，迄今約130年，經常能聽到來此的年輕人提及小時候阿公、阿嬤帶來收驚的回憶。和意堂收驚依循傳統科儀，從請神、祭煞、清淨、安元神光彩等步驟，且依每個人的狀況不同「解決問題」，每次動輒需要收10分鐘以上，結束後可拿個平安符隨身攜帶祈求平安、撫慰心靈。

網友紛紛留言相互鼓勵表示，「真的有人需要這樣被療癒」、「收驚完睡個好覺」、「沒關係，越戰越勇」、「8/23我還是會堅持返鄉去展現意志」、「還有823延長賽，台灣人加油」、「祈禱有生之年不要看到台灣變成香港」。

歷史作家謝金魚臉書貼文提及，特請和意堂加開收驚場次，為罷團志工或因罷免憂心的朋友收驚。（圖擷取自謝金魚臉書）

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