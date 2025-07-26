花蓮選務人員收集印章被解除職務 縣選委會：保全證據送檢方調查

花蓮縣選舉委員會說，已將證據收集保全，將送地檢署調查，至於有問題的投開票所管理員已經在下午1點13分撤換。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 14:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮第11屆立委傅崐萁罷免案今天投票，設在壽豐鄉豐山村活動中心的0210投票所，選民目睹「選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，竟再把印章拿去蓋旁邊A4紙」，立委陳培瑜中午貼文說，選民當場反映，選務人員卻說是要統計投票人數。對此，花蓮縣選委會說，目前了解該選務人員為個人行為，下午1點半已請投票所撤換該投開票所管理員，由於涉有個資法等刑責，目前已保全相關證據將送花蓮地檢署進行調查。

選務人員的離譜行徑，讓現場投票的民眾傻眼！據了解，由於投開票所不能用手機，選民現場反映後相當氣憤，「今天在豐山活動中心投票的人幾乎都被蓋了印章」，現場雖然要求選務人員應該現場銷毀這些蓋滿印章的A4紙，但選務人員卻回覆「已經由選務中心收走進行後續處理」，投完票後村民擔心個資被收集，質疑「這是要用來清算人民的嗎〕，在豐山村民的LINE群組反映，向立委陳培瑜檢舉，消息才流出。

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花蓮縣選委會回應，該名人員是擔任豐山村活動中心投開票所的管理員，目前除派員將這些蓋印章的紙張收走帶回選委會保管證據，並請投票所將該名管理員在下午1點13分時解除管理員職、撤換其他候補選監人員擔任管理員工作。

選委會說，初步調查該名人員自稱是「為了統計使用」，是個人的失序行為，但因該選務管理員於把選民的印章拿來蓋在另一張紙，已經涉及不當收集個人資料，會有刑責問題，至於有無涉及選罷法、或是妨害秘密投票，目前選委會已經派人將所有證據資料收集帶回，將送花蓮地檢署進行第調查。

立委陳培瑜則痛批，到底是選務人員誤解了什麼？還是上面長官交代了什麼？這樣的行為真的太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張啦！她已經第一時間反映給相關行政機關，但我也要公開呼籲花蓮縣選委會選務人員請務必遵守行政中立，請大家記得下午出門投票時務必留意有沒有奇怪奧步！

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花蓮壽豐鄉豐山村投開票所的管理員，中午在村民群組跟選民解釋，已將蓋的A4回收到選務中心，強調蓋印章的紙張是廢紙，沒有任何效力，讓民眾更氣了。（民眾提供）

豐山村投開票所人員在群組解釋，有疑慮可以跟選務中心確認。（民眾提供）

花蓮豐山村活動中心投開票所投票的村民要求，應銷毀這些A4紙張，同時要錄影，但被拒絕。（民眾提供）

豐山村民投票完畢後，在村民群組反應上午投票時選務人員有奇怪動作，竟然把印章拿去蓋旁邊的紙張，感覺非常奇怪，很多人都有注意到。（民眾提供）

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