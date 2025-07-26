爆選務人員另蓋民眾印章稱「統計人數」 陳培瑜：花蓮國太誇張！

陳培瑜指出，有花蓮選民向她回報，花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心的選務人員竟把印章再拿去蓋在另一張A4紙上，說是要統計投票人數，陳質疑：「這樣的行為背後目的何在？」（記者王峻祺攝）

2025/07/26 13:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免三階投票於今日（26日）登場，各地投開票所狀況頻傳，民進黨立委陳培瑜指出，有花蓮選民向她回報，花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心的選務人員竟把印章再拿去蓋在另一張A4紙上，說是要統計投票人數，陳質疑：「這樣的行為背後目的何在？」

陳培瑜指出，選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，照理說要立刻把印章還給選民，但有花蓮選民回報，豐山活動中心的選務人員竟把印章再拿去蓋在另一張A4紙上，說是要統計投票人數。選民提到，當下已經立即反應，但選務人員回應：「會將紙本全數收回選務中心，但請大家放心背後是廢紙沒有任何效力。」

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陳培瑜強調：「這是問A答B！典型的傅式話術！」後續該選民一再地在社區對話Line群組裡面提醒和反應，並要求選務人員應該要現場銷毁這些蓋滿了印章的A4紙，選務人員竟然只回覆：「選務中心已收走並進行後續處理。謝謝關心與提醒。」

陳培瑜質疑：「這樣的行為有誰可以出來解釋是為什麼？是選務人員誤解了什麼？還是上面長官交代了什麼？這樣的行為真的太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張啦！我已經第一時間反應給相關行政機關，但我也要公開呼籲花蓮縣選委會選務人員請務必遵守行政中立。」

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