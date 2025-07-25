為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    請出范謝將軍坐鎮縣黨部 花蓮藍營稱幫傅崐萁「抓鬼」

    被民間尊稱「七爺八爺」的范謝將軍，今天一早被請來坐鎮國民黨花蓮縣黨部。（記者王峻祺攝）

    被民間尊稱「七爺八爺」的范謝將軍，今天一早被請來坐鎮國民黨花蓮縣黨部。（記者王峻祺攝）

    2025/07/25 12:11

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕被民間尊稱「七爺八爺」的范謝將軍，專職緝拿惡鬼、協助賞善罰惡，具審判官一職，今天一早被請來坐鎮國民黨花蓮縣黨部，藍營稱有接獲罷免「買票實戰」情資，甚至「一票2千元」，還有罷免專車可搭，懷疑有對價關係，專請神明前來幫傅崐萁「抓鬼！」

    國民黨花蓮縣議會黨團今天請來「七爺八爺」坐鎮縣黨部，發言人吳建志指出，據傳今晚6點，將有車隊從台北松山、行天宮、板橋、中壢等地發車，預計10點半抵達花蓮東大門夜市，安排接駁專車接送投票民眾返鄉。

    吳建志說，藍營目前已成立「抓賄大隊」、「抓鬼部隊」，將邀請花蓮民眾一同加入，即起若發現任何買票行為、對價交換、旅費補貼、提供住宿與交通等不當選舉行為，應該立即舉發。

    吳建志說，已號召有志之士，今晚10點半後齊聚東大門夜市，親眼見證這場「民主作秀」背後的真相，並全程蒐證、監督執法單位，是否真正站在人民與法律的一方。

    針對罷免投票日當天，花蓮339個投開票所，藍營透露均會安排志工前往監票，避免出現舞弊情形。國民黨花蓮縣黨部廣場今早已完成棚架搭設，並掛上票數統計表備戰，不過依中選會正確名稱應為「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁罷免案」，但傅陣營刻意避開「罷免」2字，僅留 「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁投（開）票數統計表」等字樣。

    國民黨花蓮縣黨部廣場今早已完成棚架搭設，並掛上票數統計表備戰。（記者王峻祺攝）

    國民黨花蓮縣黨部廣場今早已完成棚架搭設，並掛上票數統計表備戰。（記者王峻祺攝）

    傅陣營刻意避開「罷免」2字，僅留 「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁投（開）票數統計表」等字。（記者王峻祺攝）

    傅陣營刻意避開「罷免」2字，僅留 「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁投（開）票數統計表」等字。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播