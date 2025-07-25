請出范謝將軍坐鎮縣黨部 花蓮藍營稱幫傅崐萁「抓鬼」

被民間尊稱「七爺八爺」的范謝將軍，今天一早被請來坐鎮國民黨花蓮縣黨部。（記者王峻祺攝）

2025/07/25 12:11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被民間尊稱「七爺八爺」的范謝將軍，專職緝拿惡鬼、協助賞善罰惡，具審判官一職，今天一早被請來坐鎮國民黨花蓮縣黨部，藍營稱有接獲罷免「買票實戰」情資，甚至「一票2千元」，還有罷免專車可搭，懷疑有對價關係，專請神明前來幫傅崐萁「抓鬼！」

國民黨花蓮縣議會黨團今天請來「七爺八爺」坐鎮縣黨部，發言人吳建志指出，據傳今晚6點，將有車隊從台北松山、行天宮、板橋、中壢等地發車，預計10點半抵達花蓮東大門夜市，安排接駁專車接送投票民眾返鄉。

請繼續往下閱讀...

吳建志說，藍營目前已成立「抓賄大隊」、「抓鬼部隊」，將邀請花蓮民眾一同加入，即起若發現任何買票行為、對價交換、旅費補貼、提供住宿與交通等不當選舉行為，應該立即舉發。

吳建志說，已號召有志之士，今晚10點半後齊聚東大門夜市，親眼見證這場「民主作秀」背後的真相，並全程蒐證、監督執法單位，是否真正站在人民與法律的一方。

針對罷免投票日當天，花蓮339個投開票所，藍營透露均會安排志工前往監票，避免出現舞弊情形。國民黨花蓮縣黨部廣場今早已完成棚架搭設，並掛上票數統計表備戰，不過依中選會正確名稱應為「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁罷免案」，但傅陣營刻意避開「罷免」2字，僅留 「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁投（開）票數統計表」等字樣。

國民黨花蓮縣黨部廣場今早已完成棚架搭設，並掛上票數統計表備戰。（記者王峻祺攝）

傅陣營刻意避開「罷免」2字，僅留 「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁投（開）票數統計表」等字。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法