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    大法官人事全否決 國民黨團說明理由

    立法院今日進行7位大法官被提名人同意權投票，國民黨團投票時全數否決。（記者劉信德攝）

    立法院今日進行7位大法官被提名人同意權投票，國民黨團投票時全數否決。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 12:07

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今日進行7位大法官被提名人同意權投票，國民黨團投票時全數否決。國民黨立委吳宗憲說明，黨團結論是這7位大法官被提名人尚不足以達到大法官應有的資格。大法官被提名人確實各有專精，但是被問到普發現金1萬元是否違憲、廢死等議題，不敢直接論述，這樣當執政黨的所作所為違憲、違法的時候，能期待他們有說不的勇氣嗎？

    吳宗憲強調，國家要強盛，法律及制度要長治久安，而不是因人設事，大法官的判決是沒有救濟、上訴等機會，後面的判決才能推翻前面的判決，大法官的人選是極度重要，我國憲法設計的司法權是要完全獨立、不受影響，但過去司法權的作為是否公正，國人心中都有一把尺。

    吳宗憲說，讀書人要有風骨及勇於向當權說不的勇氣，近期好幾位長期支持綠營的學者，都出來從憲政角度分析大罷免的荒謬，也違反我國憲政制度，這就是讀書人的勇氣，希望當執政黨違憲、違法的時候就要說不，被提名人確實各有專精，但是被問到普發現金1萬元是否違憲、死刑等議題，不敢直接論述，而是一再被追問以後，才吐露出模稜兩可的答案。

    國民黨立委翁曉玲也說，除了亮麗的學術經歷，更重要的是要在重要時刻勇敢挺身而出說出他們的法律見解，希望下次提名時賴總統能尊重多數民意，必須與在野進行溝通、協商，選出的大法官人選是能真正守護民主，做為憲法的守護者，捍衛憲法價值及精神，而不是以黨意是從，賴總統必須要聆聽多數民意。

    國民黨立委許宇甄表示，國民黨團決定全數投下不同意票，是經過審慎審查以後，發現這次提名的大法官人選，都缺乏獨立意志及捍衛憲政的信念，賴總統推動大罷免，要消滅在野遂行他一黨獨大的意志，倘若大法官也被染指成為「綠友友」，離獨裁已經不遠了，這次國民黨團全數投下不同意票，是向賴總統濫權、擴權的作法做出嚴正的抗議，未來新的大法官提名人選，希望能要與國會協商，落實國會審查，真正提名有法律素養、中立、能獨立行使職權的人選，不要讓司法院變成賴總統的政治打手。

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