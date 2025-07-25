宣布不再爆料劉彥澧賭博案 溫朗東提3理由：對抗怪物，不必變成怪物

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧先前被爆蹺班打德州撲克，雖他稱有請假，參加也是合法錦標賽事，但他仍請辭台中市府研考會主委並獲准。（資料照）

2025/07/25 13:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫劉彥澧，早先被政治評論員溫朗東爆料翹班打德州撲克，他雖宣稱有請假，但最後仍辭去台中市府研考會主委一職。在事隔多日後，溫朗東發文表示，雖然有更多證據、照片，人事時地物，但接下來不會再爆料。他對此提出3理由說明，包含此舉與罷免主旨相衝突，以及「民主可以看法不同，不必製造冤仇」，不希望淪為「對私德的無限上綱」，強調「對抗怪物，不必變成怪物」。

溫朗東在臉書發文指出，「讓有些朋友失望了，我不會再爆劉彥澧的賭博案。我手上當然有更多證據、照片，人事時地物。但是，深思熟慮之下，我認為這跟罷免主旨相衝突」。

請繼續往下閱讀...

溫朗東說明，首先在戰術考量上，對徐巧芯老公、卸任的研考會主委窮追猛打，徐巧芯如果釜底抽薪，來一招假離婚，打悲情牌，反而幫她催票。其次，過去1年多來他盡力而為，如今百工百業歸國投票，大風吹起，榮光歸於公民，他已無怨無愧。

溫朗東也強調，最重要的是，這幾個月來，他一直在思考，藍委對民主破壞最烈的，不是親共。而是帶起一股陰狠暴戾之氣，「誰出來反對藍營，就肉搜你，跟拍你，鬥臭你，用各種小手段進行人格毀滅、司法騷擾。徐巧芯，正是其中的代表」。

溫朗東直言，民主的基石，是對話，是包容。是我出言駁斥你，但依然在乎你的隱私、你的權益。如果任何意見不同，都要批鬥至死，社會無法對話，民主也難以維繫。

溫朗東批評，對私德的無限上綱，挖掘每個人生命中的錯誤，或獨特，或少數。把這些人永久排除在公共討論之外，好讓自己可以繼續朝見王滬寧、刪凍預算摧毀國防。藍營塑造一種只有聖人才能討論政治的風氣。而自己卻比口中譴責的更爛，更無下限。

溫朗東強調，台灣是個移民社會，有先來後到之別，卻在同一片土地上共同生存。制度未及之處，仰賴彼此的協調與包容。

溫朗東也指出，跟劉彥澧一起打牌的，很多人他認識，多年來未曾往來。他們不是公眾人物，卻因為跟錯誤的人打牌，這陣子提心吊膽，怕自己的名字，會出現在法院網站上。

溫朗東對這些人喊話，「你們放心吧，我不是徐巧芯。當你凝視著深淵，深淵也在凝視著你。對抗怪物，不必變成怪物」。他也強調，同意罷免，正是要終結掉惡質的選舉文化，把這陣子以來，藍營無下限的跟蹤、肉搜、騷擾、咒罵、暴力，徹底做一個了結。

溫朗東重申，民主，可以看法不同，不必製造冤仇。劉彥澧為自己的嗜好，辭去了官位，已經付出了代價。徐巧芯，中指指向別人，沒指向枕邊人，也沒指向自己的豪奢。

溫朗東提到，「如果要批評我過於鄉愿，我坦然接受」，但也強調「徐巧芯可以傷害我，但她沒辦法透過傷害，把我變成跟她一樣的人」。

溫朗東指出，最後，看到民視記者莊順發、蔡晴景保護台灣選手，保護國格尊嚴，我深受感動。照規定而言，記者應該在旁報導，不應該親身涉入事件。但在中國搶奪我方賀電的時候，比起一個合規矩的記者，他們更優先選擇當一個台灣人。

溫朗東強調，「這份勇氣，以及這艱困的一年多以來，大家彼此的溫情打氣，是台灣能在風雨飄搖中屹立不搖的原因」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法