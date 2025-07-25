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    為罷免李彥秀不畏風雨懇託！ 李建昌：港湖情勢緊張但「最終會險勝」

    李建昌受訪時表示，台北市這幾個罷區中，依據內部分析，港湖區目前呈現的態勢是最緊張的一區，但是研判「港湖會險勝」。（記者孫唯容攝）

    李建昌受訪時表示，台北市這幾個罷區中，依據內部分析，港湖區目前呈現的態勢是最緊張的一區，但是研判「港湖會險勝」。（記者孫唯容攝）

    2025/07/25 09:38

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免明（26日）投票，罷免李彥秀團體攜手北市議員李建昌，同時在港湖區26座十字路口高舉「同意罷免」，今天一早雨勢忽大忽小，7點30分上班尖峰時段，李建昌與律師陳又新以及罷免團體志工不畏風雨，在金湖路、民權東路六段路口低頭彎腰懇託，騎車行經的民眾也給予熱情回應，大喊「謝謝你們！加油！」

    李建昌受訪時表示，台北市這幾個罷區中，港湖區目前的態勢最緊張，研判「港湖會險勝」，會協同志工團體努力奮鬥到最後一刻，以免辜負所有志工在過去半年、一年的努力。

    陳又新說，罷免活動是公民發起，這次是台灣政策路線的選擇，選擇的是台灣的國防建設，還是要把錢發出來花掉？選擇的是台灣的憲政制度，還是願意接受獨裁的體制？這場罷免活動非常需要大家一起站出來。

    今天7點30分上班尖峰時段，李建昌與律師陳又新以及罷免團體志工不畏風雨，在金湖路、民權東路六段路口低頭彎腰懇託。（記者孫唯容攝）

    今天7點30分上班尖峰時段，李建昌與律師陳又新以及罷免團體志工不畏風雨，在金湖路、民權東路六段路口低頭彎腰懇託。（記者孫唯容攝）

    罷團呼籲726投同意。（記者孫唯容攝）

    罷團呼籲726投同意。（記者孫唯容攝）

    罷團高舉巨大旗幟，呼籲726投同意。（記者孫唯容攝）

    罷團高舉巨大旗幟，呼籲726投同意。（記者孫唯容攝）

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