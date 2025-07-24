罷洪孟楷志工個資竟遭公開 罷團到警局報案

新北市立委第一選區罷團「罷洪！刻不容楷」家有未成年孩子的志工住址遭反對罷免者公布在近6000人的社群，罷團到警局報案。（罷洪團隊提供）

2025/07/24 17:29

〔記者黃子暘／新北報導〕首波24件國民黨籍立委罷免案26日就要投票，新北市立委第一選區罷團「罷洪！刻不容楷」今（24）日指出，一名家有未成年孩子的志工住址遭反對罷免者公布在近6000人的社群，這位志工從未公開姓名和露臉，罷團質疑是否是有心人士跟蹤志工取得住址，這已讓當事志工極度恐慌，罷團與市議員李宇翔已到警局報案。

罷洪發言人Sarah指出，當事志工一直謹慎保護隱私，從未在公開場合暴露身分，住址卻遭曝光，團隊質疑這是有預謀的跟蹤與恐嚇行為，考量志工與其未成年子女安全，團隊報案處理，呼籲警方積極偵辦，並嚴厲譴責此舉。

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罷洪團隊強調，罷免是台灣人民行使民主權利的重要途徑，無論支持或反對罷免，民眾個資與人身安全都應受保障，團隊絕不容許任何形式的恐嚇或違法行為；選舉進入倒數階段，各陣營情緒高漲，也盼立委洪孟楷呼籲自己的支持者保持理性。

罷洪團隊指出，罷團不會因為有心人士的相關打壓行徑退縮，他們將堅定捍衛每一位志工的權益，並持續推動罷免工作，也呼籲公民共同譴責任何干擾民主運作的觸法行徑。

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