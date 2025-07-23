為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國出手救藍委!洪健益爆料投票前4天 台商回台機票直接打6折

    中國東莞統戰部針對台商祭出返台機票直接減免880元人民幣的優惠，時間僅限7月21到7月25日四天，圖為東方航空班機。（法新社）

    中國東莞統戰部針對台商祭出返台機票直接減免880元人民幣的優惠，時間僅限7月21到7月25日四天，圖為東方航空班機。（法新社）

    2025/07/23 18:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委首波罷免投票26日舉行，民進黨台北市議員洪健益爆料，中國東莞的統戰部針對台商祭出返台機票直接減免880元人民幣的優惠，時間僅限7月21到7月25日四天，剛好就在投票前。

    洪健益今日在《三立新聞》政論節目「前進新台灣」出示資料，只見廣東東莞市台商投資企業協會發出公告寫：「為方便廣大東莞台商在暑期返台探望親人、與家人團聚，永信商旅和胖達商旅兩家公司為在莞台商及眷屬提供500張往返台灣的優惠機票，敬請有需要的企業聯繫這兩家公司訂票。」而從下方說明可見，符合資格者的票價直接減少了880元人民幣。

    洪健益表示，來回的機票差不多2000元人民幣，這相當於打了幾乎六折，重點是，7月21到7月25日四天才有優惠。洪健益說，他朋友告訴他，其實這就是私底下要台商回來投不同意票，而這個主辦單位就是東莞市的統戰部，只要每次選舉，都會用這一招。

    洪健益還分享，這次大罷免的折扣，並沒有比之前多，像是總統選舉的時候可以打到對價，甚至四折、五折。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播