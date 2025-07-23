中國出手救藍委!洪健益爆料投票前4天 台商回台機票直接打6折

中國東莞統戰部針對台商祭出返台機票直接減免880元人民幣的優惠，時間僅限7月21到7月25日四天，圖為東方航空班機。（法新社）

2025/07/23 18:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委首波罷免投票26日舉行，民進黨台北市議員洪健益爆料，中國東莞的統戰部針對台商祭出返台機票直接減免880元人民幣的優惠，時間僅限7月21到7月25日四天，剛好就在投票前。

洪健益今日在《三立新聞》政論節目「前進新台灣」出示資料，只見廣東東莞市台商投資企業協會發出公告寫：「為方便廣大東莞台商在暑期返台探望親人、與家人團聚，永信商旅和胖達商旅兩家公司為在莞台商及眷屬提供500張往返台灣的優惠機票，敬請有需要的企業聯繫這兩家公司訂票。」而從下方說明可見，符合資格者的票價直接減少了880元人民幣。

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洪健益表示，來回的機票差不多2000元人民幣，這相當於打了幾乎六折，重點是，7月21到7月25日四天才有優惠。洪健益說，他朋友告訴他，其實這就是私底下要台商回來投不同意票，而這個主辦單位就是東莞市的統戰部，只要每次選舉，都會用這一招。

洪健益還分享，這次大罷免的折扣，並沒有比之前多，像是總統選舉的時候可以打到對價，甚至四折、五折。

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