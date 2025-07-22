大罷免投票倒數! 林智堅表態力挺：找回新竹曾經的美好

前新竹市長林智堅發文表態挺大罷免。（擷取自林智堅臉書）

2025/07/22 17:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕大罷免本週六（26日）投票，前新竹市長林智堅今天在臉書發文挺大罷免，林智堅提到，希望新竹那些曾經的美好，大家可以一起找回。臉書貼文一出即吸引大批網友及市民留言，在大罷免投票倒數階段，林智堅的發文，對新竹市民來說，有相當的渲染力。

林智堅提到，「我記得，相信你一定也記得，那些年的新竹，真的很不一樣。如果你，曾經路過這座城市的某個角落，會不經意的想起過去新竹的日常，那就讓我們一起用行動，把那些年的美好找回來！」並說，卸下公職後，有更多的時間陪伴家人，有時到市區走走、逛逛，偶爾遇到親切的市民朋友，有的熱情打招呼，有的停下腳步關心近況及分享對這座城市現況的不捨和未來的不安。」

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林智堅在文章中提到過去在竹市推動的建設，像是新竹公園及田徑場和新校園運動所改造的校舍及通學步道，還有動物園改造後的場景，甚至很多爸媽最期待的兒藝節-風的運動場，仲夏藝文季，歲末感恩季，市區的「新竹之森」讓市民朋友走起路來更安心、更舒適。南寮漁港的波光市集，風箏賽場盡情的奔跑及在魚鱗天梯聊天、看夕陽。更舉辦新竹300博覽會、台灣設計展，也將台灣燈會轉型為「光臨藝術節」。

然而，那些年的美好，這幾年卻變得模糊，曾經整潔的公園，現在雜草叢生；原本乾淨的市容景觀，失去往日的美感；城市建設不再如火如荼的進行，剩下的只是一片喧囂；新竹這座像被按下暫停鍵。林智堅說，如果你和我一樣，捨不得新竹、關心新竹，7月26日，請用民主的選票，找回記憶中美好的新竹。罷免，絕對不是對立，而是民主制度的一環；罷免更不是政黨之間的惡鬥，726請為故鄉新竹，再努力一次，投下同意罷免的2票，找回曾經的美好。

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