賴清德訪友邦巴拉圭將過境美國 中國警告美國：謹慎處理

賴清德2023年副總統任內出訪巴拉圭，過境美國舊金山，時任美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、及時任駐美代表蕭美琴前往接機。（資料照，總統府提供）

2025/07/15 19:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）證實總統賴清德8月將出訪巴國，另傳出賴此行將過境美國紐約及達拉斯。對此，中國外交部發言人林劍今（15）日下午在例行記者會中表示，絕對反對用任何藉口「竄訪」美國的行為。林劍還說，華府必須考慮美中關係敏感性，必須「謹慎處理」。

綜合媒體報導，中國外交部發言人林劍在今日下午的例行記者會中，被媒體問及賴清德將過境美國一事時，他表示，華府必須嚴肅考慮台灣問題對於中美關係的敏感性，必須謹慎處理。

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林劍還稱，中國一貫反對台灣領導人以任何形式、任何藉口「竄訪」美國的行為。

巴拉圭總統貝尼亞今日接見我國外長林佳龍時，宣布總統賴清德將於8月訪問巴拉圭。對此，外交部副發言人陳怡君表示，外交部目前沒有元首出訪相關資訊，後續若有安排將由總統府對外說明；總統府發言人郭雅慧今天也表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

對於賴清德行程將過境美國，美國國務院表示，這符合以往慣例，也完全符合美國長期政策。這類過境會考量訪客的安全、舒適、便利和尊嚴。

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