獨家》張智倫遭爆隱匿海外資產 美國獨棟住宅一次付清未申報

國民黨立委張智倫的妻子彭涵位於美國加州的房地產相關資料。（記者楊心慧翻攝、資料照，本報合成）

2025/07/11 15:37

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委李彥秀今年2月爆出疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，如今國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自2018年6月於加州購買一戶獨棟住宅，甚至房產還是一次付清、無貸款，竟長期未在《公職候選人財產申報表》、《公職人員財產申報表》申報這棟於美國持有的住宅，疑長期隱匿海外資產。

張智倫稱已申報完畢 但去年3月申報無海外資產

記者透過張智倫辦公室詢問回應，張智倫透過辦公室同仁僅回應已申報完畢，但根據張智倫去年3月的財產申報中並無申報海外資產。

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有爆料者投訴，張智倫夫妻涉嫌財產申報不實，核對加州及地方政府公開紀錄，彭涵在2018年6月購買加州一戶獨棟住宅，以一次付清方式交易，依房屋稅單所示，目前為「非自住」稅率課徵，疑似已轉作出租或其他投資用途；彭涵的加州獨棟住宅購入價為58萬美元（約為新台幣1700萬元），目前現估價值約85萬至100萬美元（約為新台幣2500萬元至2900萬元）。

記者從《廉政專刊》查詢發現，張智倫去年3月16日的財產申報，並無任何海外資產，財產皆未申報這棟加州獨棟住宅，涉嫌隱匿海外資產；由於彭涵在加州房產是非自住稅率，疑似出租中，也顯示可能會有潛在海外金融帳戶，違背公職人員財產申報法規定。

張智倫夫妻所申報的財產中，有多筆新北市三峽區中園段、新北市土城區板院段及學成段、新北市中和區大智段、台貿段、安平段、安邦段、板南段、南工段、健康段、盛昌段、連城段、復興段、華新段、園通段、興南段、新店區秀岡一段、新莊區景德段、雙鳳段、台北市信義區永吉段二小段、信義段三小段等多筆土地及建物，存款則有台幣3600多萬，另還有以每股面額10元計算，總價值為新台幣3492萬元的股票。

據了解，張智倫去年3月16日進行113年度財產申報，今年度的財產申報則是在今年11月申報，預計明年3月才會出爐。

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國民黨立委張智倫的妻子彭涵位於美國加州的房地產相關資料。（記者楊心慧翻攝）

彭涵的個人介紹名字就是Stephanie Peng，和美國房地產的名字一致。（記者楊心慧翻攝）

國民黨立委張智倫的妻子彭涵位於美國加州的房地產相關資料。（記者楊心慧翻攝）

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