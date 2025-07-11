張智倫完整財產申報曝光！ 夫妻並無申報美國房產

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

2025/07/11 16:24

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自2018年6月於美國加州購買一戶獨棟住宅，甚至房產還是一次付清、無貸款，但海外房產並未申報，張智倫透過辦公室同仁回應「已申報完畢」，但根據張智倫去年3月的財產申報中並無申報美國房產，僅申報國內房地產、現金、美金及股票等相關資產。

張智倫夫妻所申報的財產中，有多筆建物及土地，包含新北市三峽區中園段、新北市土城區板院段及學成段、新北市中和區大智段、台貿段、安平段、安邦段、板南段、南工段、健康段、盛昌段、連城段、復興段、華新段、園通段、興南段、新店區秀岡一段、新莊區景德段、雙鳳段、台北市信義區永吉段二小段、信義段三小段等。

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張智倫夫妻存款則有台幣3600多萬、35多萬現金，另還有以每股面額10元計算，總價值為新台幣3492萬元的股票；一共有8筆保單保險，包含3筆年金型保險、5筆儲蓄型壽險。

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

張智倫去年3月的財產申報，並未見美國加州房產。（記者楊心慧翻攝）

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