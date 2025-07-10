青鳥回防立院》揭藍白強推「這3法」透支國庫！ 民團：普發現金恐債留子孫

經民連等民團晚間號召民眾赴立院抗議，呼籲藍白在罷免結束前停審爭議法案，靜候罷免投票決定。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 20:39

〔記者林哲遠／台北報導〕針對4100億元特別條例草案，國民黨主席朱立倫昨稱要增加普發現金1萬元，就不阻擋國土韌性1500億元、撥補台電1000億元；但黨中央今又改口。經民連等民團晚間號召民眾赴立院抗議，直指目前中央政府因藍白強推的「財劃法」等三法，已不足因應4100億元支出，更遑論普發現金，呼籲藍白停止掏空國庫。

經民連指出，在中選會公告24位國民黨立委罷免案成立後，6月27日立法院仍然通過高度爭議的「法院組織法」法庭直播條款，到罷免投票結果公告前，還有本月11、15、18、22、29日五天院會可以通過重大爭議法案。為此，他們號召群眾參加「看守國會：停審爭議法案！710青鳥回防立院」集會，一起向立法院及26位罷免成案的立委發出公民的要求，停審爭議法案，靜候罷免投票決定。

請繼續往下閱讀...

經民連智庫召集人賴中強直言，國民黨正在內亂中，到底是要放行台電1000億的撥補預算，外加2300億的普發現金，還是在4100億範圍內，將國土韌性1500億元、撥補台電1000億刪除改普發現金。

「無論他們內亂的結果如何，我們都要呼籲藍白黨人，以台灣蒼生為念，停止掏空國庫、停止預支未來。」賴中強指出，經民連先前已指出當前國家財政面臨四大不確定性之際，應緩議普發現金，不確定性包含台美關稅談判結果未定、政府人事與退休年金財務不確定、中國對台軍事威脅與國際地緣政治變動，以及因「財政收支劃分法」修正，明年起中央減少約三七五三億元的收入財源等不確定性因素。

賴中強續指，在收入面，截至2023年底，中央政府累計的歲計賸餘未動用數為158億元；2024年全年歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，賸餘1641億元，連同前年累積數共約1800億元。

支出面部分，賴中強說，政院所提「韌性條例」不含普發現金，增加4100億元是一次性支出，但藍白通過的「財政收支劃分法」修法，每年增加3753億元支出到地方，又提高退休警察年金每年增加35億元，軍人加薪每年增加300億元等三項，每年增加支出就達4088億元。

賴中強說，就算2025年、2026年、未來十年每年歲計賸餘都達到2024年的3589億元水準，也還不夠因應藍白修法後所增加的4088億元支出。因此，目前累計歲計賸餘1800億元，已不足以因應《韌性條例》一次性增加4100億元支出，除非舉債，政府根本沒有錢再普發現金，不應採取此種寅吃卯糧、預支未來、債留子孫的作法。

智庫研究員陳柏諺則提及，目前的國會正要面臨新一輪的民意檢視，中選會已正式公告26位立法委員罷免案成立，為避免新舊民意之間產生矛盾、民主正當性不足問題，無論民選首長或民意代表，自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止，本應處於看守之狀態，靜候最新民意的投票決定，避免就重大爭議事項作出決定。

陳柏諺痛批，國民黨立委們卻刻意選在罷免前，試圖將涉及國家重大財政支出的「預算法」修正與「韌性條例」強渡過關，顯然背離全民福祉，更是基於選舉考量的政治操作，呼籲國民黨立委，看守國會不應通過重大爭議法案，停止審理相關法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法