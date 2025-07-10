荷蘭媒體《新右派》專訪林佳龍 讚台灣外交堪為表率

外交部長林佳龍日前接受荷蘭媒體《新右派》（NieuwRechts）訪問。（圖擷取自NieuwRechts網站）

2025/07/10 18:25

〔記者黃靖媗／綜合報導〕外交部長林佳龍日前接受荷蘭媒體《新右派》（NieuwRechts）訪問。林佳龍指出，強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力，更建立於國家認同；《新右派》最後也讚許，台灣外交政策兼顧長遠戰略規劃、堅定的路線及保障國家利益，可做為荷蘭的榜樣。

林佳龍表示，面對中國持續施壓，台灣無法與多數國家建立正式外交關係，因而採取創新、靈活且目標明確的外交策略，核心在於與理念相近的民主國家建立同盟關係，並深化投資互惠合作，「在國際格局快速變動下，加強與理念相近國家合作對維持我國地位至關重要，台灣將『價值外交』與『經濟外交』相互結合，打造更堅實的全球同盟基礎」。

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林佳龍指出，台灣在外交戰略上也強調維護自身的民主與法治體制，以因應來自中國的系統性威脅，包括網路攻擊、假訊息、軍事威嚇與操弄手段影響台灣社會，呼籲攜手合作保護民主體制；中國長期濫用聯合國大會第2758號決議來模糊台灣的國際地位，台灣長期努力對抗這項錯誤詮釋，並感謝G7與歐洲議會明確發聲，反對中國對該決議的錯誤詮釋，對台灣極具鼓舞意義。

林佳龍認為，台灣可汲取歐洲應對俄烏戰爭的經驗，持續提升整體社會韌性，只有民主國家彼此攜手合作，方能共同抵禦威權政權對社會的威脅，這也是台灣積極與歐洲建立堅實關係的原因。

林佳龍說，台灣持續推動與歐洲理念相近國家的實質合作，以捷克為例，雙方不僅共享民主價值，也攜手推動經濟發展；同時，台積電於德國德勒斯登投資有助擴展半導體供應鏈延伸至更多國家，鴻海在法國布局先進封裝產業，也有助台法深化並加值彼此的關係。

林佳龍表示，一個強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力，更建立於國家認同，台灣今年推動「歐洲台灣文化年」，將台灣文化帶到布拉格及巴黎等歐洲城市，並向歐洲民眾推廣如講述台灣歷史的音樂劇《熱蘭遮》等藝文表演，盼促進台歐之間的理解和親近，此外，也特別設計融合羅馬圓柱和台灣晶片意象的「歐洲台灣文化年」標誌，展現台灣融合傳統與創新並引領未來的意象。

《新右派》報導最後指出，台灣證明外交政策不僅止於道德勸說或外交禮儀，更關乎長遠戰略規劃、堅定的路線及保障國家利益，只有明確建立政策優先順序才能達到這個目標，而台灣外交政策可做為荷蘭的榜樣。

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