台中北區淹大水！盧秀燕趕回視察 形容大雨「像用倒的」

台中市長盧秀燕形容這兩天下很大的雨，「像用倒的！」。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/05 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受丹娜絲颱風影響，台中市今晚強降雨造成北區健行路多處民宅淹水，市長盧秀燕原訂今晚為藍委羅廷瑋站台，也因大雨停辦，在雨停、水退後前往民宅視察時表示，初步了解是排水管與箱涵有阻塞，將優先加寬箱函含量。

盧秀燕表示，該區過去鮮少淹水，這次初步調查是排水管路與箱涵間有阻塞，過去箱函容量為400公釐，現在極端氣候大雨，未來會評估加寬到到500、600公釐，會優先施做，依積淹水程度和預去排程。

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盧燕燕這兩天啟動全台反罷免行程，為藍委站台輔選，昨天台中市區因大雨已多處積淹水，盧秀燕不受丹娜絲颱風將襲台影響，今天上午分別到台北、基隆合體國民黨立委賴士葆、林沛祥，陪同車掃與參拜，原訂晚上要替子弟兵羅廷瑋站台兩場，不過活動因大雨停辦，盧秀燕則在雨停、水退後趕到災區視察。

盧秀燕受訪時形容這兩天下很大的雨，「像用倒的！」昨天已發生零星的積淹水，會請區長通報，如果是箱涵量不足，會編預算來加大，強調這個颱風又急又猛，提醒民眾小心防颱。

台中市長盧秀燕視察淹水民宅區域。（記者蔡淑媛攝）

里長通報淹水民宅區域。（記者蔡淑媛攝）

台中市長盧秀燕視察淹水民宅區域，慰問民眾。（記者蔡淑媛攝）

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