習近平2027連任壓力大要統一台灣 矢板明夫：這次罷免是「統與不統」之爭

矢板明夫指出，這次罷免並非統獨之爭，而是「統與不統」之爭。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/05 19:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入熱戰階段，中社今天舉行「大罷免時代」行動論壇，印太戰略智庫執行長矢板明夫會中指出，這次罷免並非統獨之爭，而是「統與不統」之爭，習近平有2027年連任第四屆中共總書記的壓力，要加速統一台灣，國會在野黨卻不反共，甚至是「第3次國共合作」，就是要消滅台灣，他強調，這次大罷免是「國家保衛戰」，呼籲投票同意罷免。

矢板明夫表示，大罷免原本不被看好，現在卻有24名藍委進入第3階罷免投票，變成國際矚目，他說這次大罷免的國際環境是美中對立，川普上任後對中國政策刀刀見骨，在科技、經濟上進行全面封鎖，讓習近平很難受，也不甘示弱針鋒相對，所以不僅是台灣與中共對立，中美對立也影響國際分邊對立。

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他說，賴清德是自由民主派親美，立院國會在野黨是親中，現在政府被撕裂，政策無法推動，世界關心這次台灣大罷免，如果這次大罷免成功，美日會覺得台灣回來了，認為是好朋友，如果失敗了，擔心台灣是否會親共，國會在野黨也會更肆無忌憚。

矢板明夫進一步分析，國際看台灣立法院覺得「怪怪的」，在野黨不是監督國政，好像不過明天了，而是今天就要毀了政府，無法執行政策，尤其在副總統蕭美琴曾在訪問捷克時差點遭中共衝撞，立院民進黨立委提案要譴責中共，竟然被國民黨阻擋，由此可見在野黨立委沒有正常判斷，「不把他們罷免掉，他們會毀滅台灣！」

矢板明夫去年加入台灣國籍，他呼籲台灣人要有自信、要有敵我意識，愛台灣要付諸行動，呼籲要投票同意罷免，他也提到這次大罷免運動是以30歲上下的女性為主體，出自於年輕母親對於下一代的擔心，而她們的責任感與縝密的思慮，是大罷免活動迄今相當成功的原因。

旅美政治評論家翁達瑞也說，大罷免不是民進黨輸不起，而是國民黨贏不起，國民黨是國會最大黨，但是過去一年把「鬼」的面貌露出來，凍結中央預算、甚至帶領國民黨17位立委去北京，他們有機會露出鬼的樣子是選民給他們的，現在選民要讓他們知道，選民不是不在乎，而是淹到鼻孔了才在乎。

翁達瑞說，現在的國民黨有三大惡，毀憲亂政、降低中國入侵台灣的成本、圖利自肥，通過許多對台灣沒有好處的法案，所以需要罷免這些心無台灣的立委。

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