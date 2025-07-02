中國密謀衝撞蕭美琴 捷克外委會主席曝：小英訪捷也遭中緊盯

前總統蔡英文去年10月造訪捷克參議院，捷克參議員費雪（右）事後在臉書發文表示，北京應正視台灣的存在。 （資料照，圖取自費雪臉書）

2025/07/02 09:22

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，引發國際譴責。捷克參議院外交委員會主席費雪接受電視媒體訪問時透露，去年10月前總統蔡英文訪問捷克，中國大使館也緊盯行蹤，並直呼中國對蕭副總統的作為，簡直是國家級恐怖行徑。

蔡英文前總統去年10月出訪歐洲8天，賴清德總統也派出蔡過去倚重的幕僚、現任國安會諮委黃重諺隨行。蔡英文當時應捷克「公元2000論壇基金會」邀請，前往首都布拉格出席第28屆「公元2000論壇」並發表演說，隨後再前往法國、比利時等地，造訪歐洲議會及歐盟總部等。

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曾在蔡英文造訪捷克參議院時與會的費雪，近期接受媒體訪問表示，他們觀察到，去年蔡英文訪問捷克，中國大使館某種程度也密切關注；對於蕭美琴從一落地甚至出發前就遭中國派人跟蹤，國家甚至派人員策劃車禍，令人十分震驚，可以說是國家級暴力或國家級恐怖行徑，他們第一時間就跟捷克總統討論。

對於國際關注譴責中方對蕭美琴的「衝撞計畫」，中國外交部發言人毛寧6月30日在中國外交部例行記者會反嗆說，台灣是中國的一部分，沒有什麼「副總統」，還聲稱中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規，「民進黨當局」無論如何變換花樣搞「倚外謀獨」，企圖挑撥中國和建交國的關係，都掩蓋不了他們的險惡圖謀，也是不會得逞的。

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