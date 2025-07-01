屏檢搜索國民黨台東縣黨部 主委吳秀華：要求公平公正！

國民黨台東縣黨部今被搜索，主委吳秀華呼籲檢調須公平、公正對待。（記者劉人瑋攝）

2025/07/01 13:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕屏東地檢署檢察官今天指揮調查官搜索國民黨台東縣黨部，並將黨部書記長張成璇帶走。張成璇強調黨部「清白、沒有做」；縣黨部主委吳秀華表示，張成璇是以證人身分配合調查，卑微的要求檢調要公平、公正，切勿只針對藍營。

今天上午屏東地檢署檢察官帶領屏東和台東兩處調查站調查官到位於博愛路上的國民黨台東縣黨部閉門搜索，並查扣電腦資料，時間約2個小時。國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，檢察官是例行性的調查，請大家不用擔心。

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吳秀華說，自己沒有收到傳票，黨部也都按規定走；不過這時間點發動搜索不是很理想，因為距離罷免投票日沒幾天，即使後來被證明清白，但一定會影響觀感和選情。

國民黨部發聲明表示，張成璇是以證人的身分協助調查，這次搜索和民進黨籍立法委員被罷免案有關，不過還不是很清楚。只是檢調單位突襲國民黨台東縣黨部，以調查立委伍麗華罷免一階連署為由，搜索地方黨部辦公處所後，協請黨部同仁前去釐清調查，公然侵犯人民行使憲法賦予權利的空間，對此，他們表達最強烈的抗議與最嚴正的譴責。

台東縣調查站日前也約談幾名民進黨立委陳瑩罷免案的提議人，傳出有人坦承未親自簽名。但就今日遭搜索一事，黨部表示，民進黨籍立法委員伍麗華5月17日到屏東地檢署按鈴申告，提告罷免伍麗華領銜人張芳碩涉及偽造文書，此等行動更令人質疑其政治動機與干預意圖。

黨部說，他們對檢調單位選在7月26日罷免投票前夕，發動搜索黨部辦公處所的動作，深感遺憾與不解。此舉不僅引發社會觀感疑慮，將試圖影響7月26日的罷免投票結果，對民眾行使憲法賦予權利的空間造成實質干擾。他們不會屈服於任何形式的政治壓力，將持續與台東鄉親站在一起，守護民主與正義的核心價值。

張成璇說「我們真的清白，我們沒有做」；至於為何搜索國民黨台東縣黨部，檢察官未回應。但也有消息指出，檢調是針對罷免伍麗華的第一階段連署書查核是否真有「死人連署」一事。

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