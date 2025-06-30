新竹雙罷藍白發文稱不識字沒關係投「五個字的」 錢康明批歧視長輩及辛苦人

新竹雙罷宣傳活動已到街頭肉搏局面，藍白發文稱不識字也沒關係，只要投「五個字的」，對此新竹市前文化局長錢康明批藍白是歧視長輩及辛苦人。（照片取自錢康明臉書粉專）

2025/06/30 13:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、藍委鄭正鈐）三階投票7月26日舉行，罷免與反罷免團體都已展開街頭肉搏宣傳戰，而由國民黨市議員陳慶齡發起的藍白反罷免活動，昨天（29日）在香山區景觀橋下舉行，陳慶齡後續也在粉專發文，邀市民726要出門投票，卻用「不識字也沒關係 只要記住蓋五個字的就對了」，此文一貼也引來歧視長輩及不識字者之意，陳慶齡的粉專今天已將此文下架，而前文化局長錢康明則發文提到，請給不識字的新竹市民一些尊嚴，為何要嘲謔不識字的新竹人，籲市民看清真相，安定新竹一定要投同意罷免。

錢康明說，或許因為時代或家中經濟的因素，台灣社會還有少部分不識字的人，但不識字也沒關係，只要記住蓋「5個字」這些話，尤其不尊重不識字的長輩，或因各種遭遇導致無法唸書的人。罷免是一個嚴肅的議題，不同陣營各自表述是可以理解的，但用不識字也沒關係只要記住蓋「5個字」這些話，未免太高高在上的傷人了。

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他希望支持同意罷免的新竹市民，一步一步踏實的走，將貪污高虹安和賣台鄭正鈐的事實，告訴被網路風向影響的新竹人，當然也包括不認識字的長輩和沒機會唸書識字的其他辛苦人。新竹需要每位新竹市民共同守護，不論學歷高低、不論職業差異、不論社經地位、不論識字或不識字，讓公理正義回到新竹，才是新竹雙罷最重要的訴求與意義。

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