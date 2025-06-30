為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    抹紅沈伯洋！中國首度鎖定立委跨境鎮壓 國安示警：踩台灣民主紅線

    民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，國安單位指出，這是中國第一次透過跨境鎮壓，直接攻擊我國特定國會議員，很明顯是在「踩台灣民主的紅線」。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，國安單位指出，這是中國第一次透過跨境鎮壓，直接攻擊我國特定國會議員，很明顯是在「踩台灣民主的紅線」。（資料照）

    2025/06/30 11:27

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，國安單位指出，這是中國第一次透過跨境鎮壓，直接攻擊我國特定國會議員，很明顯是在「踩台灣民主的紅線」；與此同時，中國也透過協力媒體抹黑我國資通電軍隊中國有駭侵行為，卻連指揮官都搞錯人。

    國安單位近期從中國各類型複合式威脅，將意圖透過法律、經濟或協力行為，恫嚇特定打擊對象、人身安全威脅等新聞，讓他們放棄主張或改變中國不喜歡的意圖，參照國際分類，獨立定義為「跨境鎮壓」（Transnational Repression），作為後續樣態分析、管理風險、國際合作的基礎。

    國安人士舉例說，今年兩岸媒體峰會後，中國安全部門透過香港中聯辦所屬官媒大公文匯傳媒集團，與部分台灣協力台灣，對我國立委沈伯洋越洋攻擊，這就是典型的跨境鎮壓，以有規模的錯假資訊操作，進行人格貶損、信用打擊，以讓他或團體被弱化，這也是第一次這類行為被用在直接攻擊特定的我國國會議員，這很明顯是在「踩台灣民主的紅線」。

    第二，中國六四之後發布我國資通電軍隊中國駭侵行為的抹黑案，假造我方射擊攻擊中國民生設施網路等理由，揭露20名現退役人員個資，聲稱已找中國某分局制裁，順帶藉此表達對台管轄權，目的是恫嚇我方人員，還透過協力單位大幅報導，傳散假造的所謂調查報告，但光是指揮官就搞錯人、也不存在駭侵事實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播