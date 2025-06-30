抹紅沈伯洋！中國首度鎖定立委跨境鎮壓 國安示警：踩台灣民主紅線

民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，國安單位指出，這是中國第一次透過跨境鎮壓，直接攻擊我國特定國會議員，很明顯是在「踩台灣民主的紅線」。（資料照）

2025/06/30 11:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，國安單位指出，這是中國第一次透過跨境鎮壓，直接攻擊我國特定國會議員，很明顯是在「踩台灣民主的紅線」；與此同時，中國也透過協力媒體抹黑我國資通電軍隊中國有駭侵行為，卻連指揮官都搞錯人。

國安單位近期從中國各類型複合式威脅，將意圖透過法律、經濟或協力行為，恫嚇特定打擊對象、人身安全威脅等新聞，讓他們放棄主張或改變中國不喜歡的意圖，參照國際分類，獨立定義為「跨境鎮壓」（Transnational Repression），作為後續樣態分析、管理風險、國際合作的基礎。

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國安人士舉例說，今年兩岸媒體峰會後，中國安全部門透過香港中聯辦所屬官媒大公文匯傳媒集團，與部分台灣協力台灣，對我國立委沈伯洋越洋攻擊，這就是典型的跨境鎮壓，以有規模的錯假資訊操作，進行人格貶損、信用打擊，以讓他或團體被弱化，這也是第一次這類行為被用在直接攻擊特定的我國國會議員，這很明顯是在「踩台灣民主的紅線」。

第二，中國六四之後發布我國資通電軍隊中國駭侵行為的抹黑案，假造我方射擊攻擊中國民生設施網路等理由，揭露20名現退役人員個資，聲稱已找中國某分局制裁，順帶藉此表達對台管轄權，目的是恫嚇我方人員，還透過協力單位大幅報導，傳散假造的所謂調查報告，但光是指揮官就搞錯人、也不存在駭侵事實。

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