揭國內政局最大挑戰！賴清德批在野違憲修法、影響國家進步

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德直陳，國內政局最大挑戰的所在是立法院。（記者田裕華攝）

2025/06/28 15:53

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德直陳，國內政局最大挑戰的所在是立法院，過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大刪除中央政府總預算，影響政府的運作、國家的進步發展。

賴清德致詞談到，在國際局勢重大變化，中國併吞台灣的壓力越來越大之時，非常感謝卓榮泰院長率領行政團隊，穩健推動國家建設、發展經濟、造福人民，有豐盛的成果。

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在卓榮泰報告清楚看到，經濟成長率去年全年達4.84%，今年第一季5.48%。根據最新公布的5月數據，就業人數增加、失業人數降低，勞動市場穩定。

賴清德說，政府也持續推動加薪減稅，對社會擴大投資，零到六歲國家一起養、高中職公私立都全面免學費、補助私立大學學生學雜費、推動長照3.0。

面對美國宣布新的關稅政策，賴清德表示，第一時間，卓榮泰率領的團隊便提出880億元的產業支持方案，經過將近20場企業座談後，決定提出「強化安全韌性特別條例」，並運用過去歲計賸餘，編列4100億元特別預算，用於支持產業、安定就業、照顧民生、強化國家韌性。

賴並感謝行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，不但前往美國面對面，也在台灣透過視訊，多次談判，全心全力爭取台灣利益，也爭取產業發展空間。

「當然，我們都知道，國內政局最大挑戰的所在，還是立法院！」賴清德說，過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大刪除中央政府總預算，影響政府的運作、國家的進步發展。感謝民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，率領黨團成員站在第一線，為台灣奮戰不懈。

賴清德續指，面對挑戰，民進黨祕書長林右昌所率領的中央黨部與地方黨公職合作，支援立法院黨團，也做與社會的溝通，非常辛苦；盼大家用最熱烈的掌聲，給民進黨團隊最大的加油與鼓勵。

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