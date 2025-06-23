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    糗！藍催「原住民」投不同意罷免 中選會：7/26無原民立委投票案

    國民黨今在臉書發文呼籲，原住民選民在7月26日出面投下「不同意」罷免，引發爭議。（翻攝國民黨臉書）

    國民黨今在臉書發文呼籲，原住民選民在7月26日出面投下「不同意」罷免，引發爭議。（翻攝國民黨臉書）

    2025/06/23 19:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁、葉元之等24位區域立委罷免投票將於7月26日舉行，國民黨今日在臉書發文呼籲原住民選民在當日出面投下「不同意」罷免，引發爭議。中選會今日與9市縣選委會聯合澄清，當日並無原住民立委罷免案舉行投票，鼓吹原住民族國人於7月26日出門投下立委罷免票，完全無視憲法。

    中選會與台北市選委會、新北市選委會、桃園市選委會、台中市選委會、雲林縣選委會、花蓮縣選委會、台東縣選委會、基隆市選委會、新竹市選委會等9市縣選委會聯合發表聲明。

    聲明指出，今年7月26日，並無山地原住民立委罷免案或平地原住民立委罷免案舉行投票，也就是說，前述9市縣所辦理之立委罷免投票，僅限於各該市縣區域立委罷免案，沒有1件涉及山地原住民立委或平地原住民立委罷免案。

    聲明批評，有心人士刻正形同鼓吹原住民族國人於7月26日出門投下立委罷免票，完全無視憲法、憲法增修條文與公職選罷法特別規定，亦即，原住民族國人可就原住民立委選舉罷免，但原住民族國人依法尚無從選舉或罷免各該區域立委。

    聲明強調，基於中華民國憲法、憲法增修條文暨相關法律規定所定之民主法治基礎規範，並為維持我們國家社會秩序暨選務秩序所需，9市縣選務機關暨1個中選會等10個選務機關特聯合聲明，謹做緊急且必要之闢謠，以保護我們國家得來不易的民主果實不受有心人士之破壞。

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