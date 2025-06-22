盧秀燕反罷免喊官逼民反 何欣純：有錯就認錯、你挺造假？

何欣純指出，檢調已證實國民黨地方黨部大量偽造連署，盧秀燕還敢提到「426」全黨挺造假遊行，想問盧秀燕「你挺造假嗎？」（何欣純立委提供）

2025/06/22 16:46

〔記者陳建志／台中報導〕公民團體推動全台大罷免，全國已經有24席立委、1席新竹市長確定進入3階投票，藍營昨天在台北市舉辦「北北基反惡罷團結大會」，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都出席，盧秀燕受訪指426上凱道，現在又上街頭是「官逼民反」；民進黨立委何欣純則酸，檢調已證實國民黨地方黨部大量偽造連署，盧市長還敢提到「426」全黨挺造假遊行，想問盧秀燕「你挺造假嗎？」、「你反民主嗎？」

何欣純表示，近日包括台南、台北地檢署都已經起訴國民黨黨工，證實國民黨地方黨部大量偽造連署，偽造比例甚至高達96%，非常不解何以台中市長盧秀燕還敢提到「426」全黨挺造假遊行，想問盧秀燕，「你挺造假嗎？」

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何欣純表示，民主政治所有政治人物本來就應該接受民意的檢視，國民黨台中地方黨部，之前假公民團體要罷免她，她也多次表示，願意接受民意的檢視，且罷免是公民權力的行駛，也是民主政治最重要的體現，想要問盧秀燕，「你反民主嗎？」

何欣純表示，大罷免是公民團體所發動，大家可以看到每一份連署書，都是志工不畏風吹日曬雨淋，一份一份在街頭所收出回來的，絕對不是民進黨所主導，建議國民黨應該虛心反思，為何掌握立法院才1年，就引起這麼大的民怨？

何欣純指出，盧秀燕最近說「有錯就認錯就好」，希望盧自己也身體力行，好好跟朱立倫主席說「有錯就認錯就好」。

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