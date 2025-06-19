黃國昌「示範帶」遭同黨爆破？張啟楷：仔細聽了「訊問光碟」好幾次

黃國昌16日在立院播放偵訊朱亞虎的錄音檔，被法務部長鄭銘謙提醒不該播放偵訊光碟，黃國昌回應是「示範帶」。（資料照）

2025/06/19 19:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委張啟楷近日受訪自爆，把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎的部分」。他還說，未來會把錄音檔陸續公布。政治工作者周軒質疑，「光碟哪裡來的？」他表示，所以黃國昌在那邊扯什麼示範帶？前桃園市議員王浩宇則認為，民眾黨會害柯文哲律師完蛋。

民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，播放一段疑似檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎過程的錄音檔。當下，法務部長鄭銘謙提醒不該播放偵訊光碟，黃國昌則回應是「示範帶」；後來鄭銘謙質疑「是不是AI生成的？」此事後來遭台北市議員苗博雅指控是「腳尾飯事件2.0」，後續也引發黃、苗2人連日隔空交鋒。

請繼續往下閱讀...

不過，張啟楷16日受訪片段，今在網路上瘋傳。張啟楷受訪時表示：「我們最近把整個柯文哲案，檢察官訊問的光碟仔仔細細聽了好幾次，發現了太多地方都有不正訊問的地方。」他還提到「今天我們先播放了朱亞虎的部分」，批評檢察官詢問時態度非常「鴨霸」、高高在上，並表示台灣民眾黨這段時間，會把錄音檔陸陸續續公布出來。

周軒質疑張啟楷：「你光碟是哪裡來的？」

對此，周軒今日也在臉書分享了該片段，他先對張啟楷提出質疑「你光碟是哪裡來的？」並表示，「所以黃國昌在那邊扯什麼示範帶，現在看起來好像不是這麼一回事嗎？」周軒還調侃：「論台灣的爆破專家，國民黨有鍾小平，民眾黨現在有張啟楷啊。」

王浩宇則在臉書發文表示，張啓楷在節目中說聽過所有偵訊錄音，「我已經正在整理資料給相關單位，民眾黨會害柯文哲律師完蛋。可能連律師執照都飛了。」王浩宇說，律師取得偵訊筆錄內容，應限於訴訟目的內使用，因此告發之後，他們可能會面臨刑事追訴、懲戒。「黃國昌，你真的是唸法律的嗎？」

沒隔多久，周軒又在臉書發了一篇新的文章表示，黃國昌現在說，那天在立法院放的偵訊音檔是他自己用電腦做的。「小草注意喔，你們的主席連你們都要拐。不過我是覺得，黃國昌這些話，還是去跟檢察官慢慢講吧。畢竟，跟張啟楷說的不一樣，也是蠻麻煩的，這樣子萬一最後要寫起訴狀，很不方便。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法